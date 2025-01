Nuevo baremo para acceder a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral: los requisitos

Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, estableció un nuevo baremo para la evaluación médica de invalidez destinada a otorgar Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Lo hizo con la Resolución 187/2025, publicada días atrás en el Boletín Oficial.

«Esta medida busca garantizar un proceso más equitativo y accesible para las personas en situación de incapacidad laboral que realmente requieren apoyo económico», explicó el organismo en su sitio web.

Por qué hay un nuevo baremo para acceder a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral

El nuevo baremo para acceder a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral permitirá «identificar las necesidades de cada solicitante y a otorgar las pensiones de acuerdo a las particularidades específicas de cada situación». Esto se hará de acuerdo a «criterios y lineamientos claros para analizar el grado de invalidez laboral de los solicitantes», explicó el Gobierno Nacional.

La Resolución incluye también una clasificación de las afecciones en función de su impacto en la capacidad laboral. Las categorías van desde «dictamen siempre favorable» hasta «sin incapacidad», permitiendo una «evaluación más precisa y honesta de cada caso».

«A través de esta medida, el Gobierno Nacional da un nuevo paso en la lucha contra el malgasto de los recursos. La implementación de criterios objetivos elimina la arbitrariedad que había permitido que, en gestiones anteriores, personas que no cumplían con los requisitos necesarios para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNC) recibieran fondos estatales que no les correspondían. Además, optimiza el uso de los recursos públicos, asegurando que cada peso invertido tenga un impacto real en la vida de los ciudadanos», señalaron las autoridades.

Requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral

La Agencia de Discapacidad (Andis) explicó que para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

● Certificado Médico Oficial (CMO): debe detallar la patología y el grado de incapacidad, suscripto por un profesional médico de un establecimiento sanitario oficial o de la Andis.

● Resumen de Historia Clínica: incluye información clínica detallada y actualizada sobre la patología y tratamientos realizados.

● Estudios Complementarios: se requerirán estudios que respalden el diagnóstico y la incapacidad alegada.