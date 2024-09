PAMI entrega audífonos gratis para afiliados: cómo pedirlos en septiembre 2024

La obra social PAMI hace entrega de audífonos para las personas afiliadas jubiladas o pensionadas que tienen hipoacusia o alguna condición similar a esta, habilitando a ellos la libertad de elegir el prestador al que solicitar la atención correspondiente a estos casos. Te contamos cómo pedir la prestación, en simples pasos.

Quiénes pueden pedir los audífonos gratis de PAMI, durante septiembre 2024

PAMI otorga los audífonos a sus afiliados jubilados y pensionados que pidan el acceso a esta prestación, siempre que estos cumplan con la presentación de la documentación necesaria para iniciar la tramitación solicitada.

Los documentos a presentar para gestionar los audífonos gratis de PAMI durante septiembre 2024 son:

* Documento Nacional de Identidad.

* Orden médica electrónica de otorrinolaringólogo/a del Sistema PAMI indicando la necesidad de audífono.

* Audiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional)

* Logoaudiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional).

Dónde puedo solicitar los audífonos gratis de PAMI en septiembre 2024

De acuerdo a lo informado oficialmente por PAMI, el médico de cabecera del afiliado a la obra social debe derivar a la persona solicitante al especialista en otorrinolaringología, que es de libre elección por parte del paciente, y el especialista debe confeccionar el pedido del aparato en una orden médica electrónica.

Posteriormente, la persona afiliada a la obra social debe asistir al centro audiológico de PAMI elegido y puede retirar el aparato solicitado según la prescripción médica. Por dudas y consultas, la persona interesada también puede acercarse a cualquier sede cercana para disipar preguntas sobre este tipo de prestación.