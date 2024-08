PAMI aplicó cambios en el acceso a los medicamentos gratis: los requisitos en septiembre 2024

Días atrás, PAMI efectivizó modificaciones en los porcentajes de su programa de cobertura de medicamentos gratis, con el propósito de mejorar el manejo de los recursos de la obra social. Además, se establecieron las reglas para el acceso del beneficio, que se implementan a través de la resolución 2024/2431, y las repasamos a continuación.

Cuáles son los requisitos para acceder a los medicamentos gratis de PAMI, en septiembre 2024

Según lo establecido en la normativa de PAMI, los jubilados y pensionados deben cumplir estos requisitos para acceder a la cobertura completa de los medicamentos gratis por razones sociales:

1. Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Para los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a tres haberes previsionales mínimos.

2. No encontrarse afiliado a un sistema de medicina prepaga concomitantemente con la afiliación al Instituto.

3. No ser propietario de más de un (1) inmueble.

4. No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

5. No poseer un vehículo con menos de quince (15) años de antigüedad, es decir con fecha de compra hasta 2010, a excepción de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de quince (15) años de antigüedad.

6. No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

En caso de no cumplir con los primeros dos puntos de estas reglas y, siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento igual o mayor al 15% de sus ingresos, podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción en el que se requerirá y evaluará:

* Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13) y la escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición

306/GPSyC/05).

* Revalidación médica.

No se encontrarán alcanzados por estas restricciones los afiliados veteranos de guerra del Atlántico Sur.

Cuál es la cobertura de medicamentos gratis de PAMI durante septiembre 2024

Según lo informado oficialmente por PAMI, el programa de medicamentos gratis sostiene la entrega de hasta cinco presentaciones con 100% de cobertura para jubilados y pensionados afiliados a la obra social. Las modificaciones realizadas en sus programas de cobertura incluyen medicamentos que no son prioritarios para curar enfermedades prolongadas en el tiempo.

Así, el jubilado afiliado a la obra social puede encontrarse con que algunas presentaciones demandan un porcentaje de copagos y otros contemplan algún porcentaje de cobertura. Dentro del listado de medicamentos gratis que dejaron de cubrirse por completo pueden encontrarse antiparasitarios, corticoides y antibióticos, que los afiliados deberán pagar en un promedio de un 30% del precio real.

Según se indicó desde la obra social, las personas afiliadas a PAMI cuentan actualmente con un doble beneficio: el llamado Precio PAMI, que se encuentra en promedio 30% por debajo del precio del PVP Libre, y el porcentaje de cobertura que hace la obra social sobre ese Precio PAMI.

A pesar de estas modificaciones, PAMI explicó que se continúan garantizando los tratamientos médicos a más de 5.300.000 de afiliados a través del acceso a los remedios con 100% de cobertura.

Además, se aclaró que la nueva gestión de PAMI «siempre tuvo como prioridad la inversión en las patologías más severas, jerarquizando la cobertura de medicamentos crónicos y/o oncológicos por sobre aquellos que son para tratamientos leves«.