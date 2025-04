Canosa contra Lizy y Costa: Qué dijo Nicolás Villalba, el bailarín que habría sido acosado

Viviana Canosa hizo fuertísimas declaraciones contra las humoristas Lizy Tagliani y Costa en su programa en El Trece. La conductora dijo que tenía pruebas para asegurar que ambas estaban involucradas en una red de abuso de menores. Además, Canosa sostuvo que Costa fue despedida de Legalmente Rubia por una supuesta adicción al alcohol y por acosar a un bailarín. La información que revelaron en LAM.

«Es algo que quedó entre nosotros»: la palabra de Nicolás Villalba, el bailarín que podría haber sido acosado por Costa

Viviana Canosa aseguró en su programa del lunes por la noche que el verdadero motivo por el cual desvincularon a Costa de la obra teatral “Legalmente Rubia” es por un supuesto acoso a un bailarín del elenco. Además, sostuvo que la actriz llegaba alcoholizada a los ensayos.

“Me contaron que llegabas muy alcoholizada, que eras insoportable, y te olvidabas la letra por el chupi que tenías encima. Tengo testimonio de todos. No solo eso. Entrabas al camarín de uno de los bailarines y lo acosabas. Por lo menos, este pibe era mayor de edad. Si te comportabas así con un mayor de edad, no quiero ni imaginarme cómo sería con uno de 16 o de 14”, acusó Canosa.

En su momento, la producción y la artista habían explicado que presentó su renuncia por problemas para manejar su ajustada agenda. Sin embargo, por aquel entonces, julio del 2024, ya habían rumores de acoso, puntualmente hacía el bailarín Nicolás Villalba.

El equipo de LAM mostró un archivo de una entrevista que le realizaron al joven donde insinúa que se trató de un malentendido, aunque no niega haber sido acosado. “La posta es esa, pero si pasó algo o comentamos algo, es algo que quedó entre nosotros. Pero no tiene nada que ver con esto porque fue hace bastante”, contó Nicolás en su momento.

“Me llegó que tuvo un quilombo conmigo, pero esto es por otra cosa”, explicó y luego sostuvo “no sentirse incómodo porque si pasó algo, lo charlamos entre nosotros”. Por su parte, el «angelito» Pepe Ochoa aseguró: “Costa estaba muy insistente con él, Lo tocaba y había situaciones en camarines (…). Nico le pone un límite y en ese límite ella entiende, pero ya venían pasando muchas cosas en el escenario».