PAMI: qué trámites podés hacer ahora por WhatsApp y cómo funciona

Las adultos mayores utilizan de manera habitual WhatsApp para comunicarse con sus familiares y amigos. Ahora, también se pueden agregar a PAMI como contacto en esta aplicación para realizar consultas e iniciar trámites vinculados a la hora social, en cualquier momento y lugar.

En este sentido, para comunicarse no habrá un operador humano, sin un asistente automatizado. Se trata de un robot capaz de interactuar a través del chat casi como si fuera humano. Ahora el que se sumó al chatbol de WhatsApp fue PAMI con «Pame» a sus canales de atención.

¿Cómo iniciar la conversación por WhatsApp con el chatbot de PAMI?

En primer lugar hay que agendar en el celular el número de teléfono 11 4370-3138. Para eso, una opción es abrir la aplicación de Contactos del móvil, pedir crear un nuevo contacto (tocando el signo +), ingresar ese número en el campo correspondiente y guardarlo con el nombre que prefiera.

¿Qué permite hacer el chatbot de PAMI?

Una vez que «Pame» se activa, ofrecerá menúes de opciones identificadas con letras A, B, C, etc. según el trámite que desee realizar. El jubilado no tendrá que escribir largos mensajes con sus inquietudes, sino limitarse a responder cada vez, escribiendo la letra que corresponde a lo que necesita.

De este modo, el afiliado podrá obtener en pocos minutos información sobre:

– Médicos de cabecera: donde permitirá consultar los datos del profesional asignado (nombre, teléfono, email), según el número de afiliado. Especialistas: el bot facilitará un link de acceso a la cartilla médica online para elegir los prestadores, incluso ofrece ayuda para conseguir orden de derivación. Entre otros trámites.

– Especialistas. El bot facilita un link de acceso a la cartilla médica online para elegir un prestador, y ofrece ayuda para conseguir una orden de derivación.

– Cobertura de remedios. Pame informa los pasos y requerimientos para tener los medicamentos gratis.

– La credencial. Por WhatsApp facilitan los enlaces para acceder al carnet digital.

– Turno para agencia. Facilitan desde la app sacar un turno de atención presencial en una oficina de PAMI o cancelar una cita ya programada.

– Prestaciones e insumos. El bot indica los pasos y requisitos para hacer pedidos vinculadas a pañales, ortopedia y fisiatría, traslados o el tratamiento de la diabetes.

El robot facilita formularios y orienta sobre cómo hacer los trámites.