Potenciar Trabajo: cómo reclamar si no cobré Volver al Trabajo o Acompañamiento Social en enero 2025

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, transformó el año pasado el Potenciar Trabajo y lo reemplazó por dos programas: Volver al Trabajo, que depende de la Secretaría de Trabajo y Acompañamiento Social, a cargo de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Acompañamiento Social está orientado a personas que recibían el Potenciar Trabajo y tienen más de 50 años. Además, reciben esta prestación las madres de cuatro o más hijos menores de 18 años. Por su parte, Volver al Trabajo está destinado a personas que cobraban el Potenciar Trabajo y tienen entre 18 y 49 años de edad.

El Gobierno Nacional confirmó que no habrá aumentos para los nuevos planes del Potenciar Trabajo en el corto plazo. De esta manera, el monto de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social quedó fijo en $78.000. El depósito de los haberes se realiza el quinto día hábil de cada mes, por ese motivo el cobro se espera que se haga este miércoles 8 de enero 2025.

Cómo reclamar si no cobré el Potenciar Trabajo en enero 2025

Es importante saber que si no se recibió el pago del Potenciar Trabajo en enero 2025– y no se incurrió en ningún motivo de suspensión- se puede realizar un reclamo formal para saber el motivo por el cual no se acreditó el pago.

De esta manera, si no recibiste el pago de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social en enero 2025, podés realizar un reclamo ante la Anses. Los beneficiarios pueden así obtener una respuesta oficial ante cualquier inconveniente con el pago de sus prestaciones. Para ello debés:

Acceder a Mi Anses

Ir a la sección Denuncias y Reclamos

Seleccionar Hacer un reclamo o sugerencia

Una vez efectuado tu reclamo por Potenciar Trabajo o por otras prestaciones, la Anses dispone de 10 días hábiles para ponerse en contacto con vos.