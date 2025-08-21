Sorpresa en Chubut: un afortunado se lleva el pozo de Quini 6 de $1.500 millones
Se sorteó un nuevo pozo millonario de Quini 6 este miércoles 20 de agosto 2025, que fue para un afortunado ganador de Chubut. Conocé los resultados de todos los juegos acá.
Un afortunado apostador de Chubut se convirtió en flamante millonario este miércoles 20 de agosto 2025, tras acertar los seis números del Quini 6 y llevarse un premio de más de $1.500 millones.
El ganador, que acertó los números del sorteo «Tradicional«, se lleva una cifra histórica que le cambiará la vida para siempre. Los detalles.
Quini 6 y un nuevo millonario en Chubut, con un premio de $1.500 millones
La apuesta ganadora de Quini 6, de este miércoles 20 de agosto 2025, fue realizada en la localidad de Trelew, y el ticket se convirtió en el protagonista de una de las noticias más impactantes de la semana. Los números de la suerte fueron 05 – 14 – 16 – 18 – 32 – 42.
Sorteo Quini 6: Los números del miércoles 20 de agosto 2025
TRADICIONAL
- 05
- 14
- 16
- 18
- 32
- 42
1 ganador: $1.500 millones
LA SEGUNDA
- 08
- 23
- 24
- 38
- 39
- 44
Vacante.
REVANCHA
- 10
- 16
- 23
- 34
- 38
- 44
Vacante.
SIEMPRE SALE
- 27
- 30
- 33
- 34
- 42
- 44
Vacante.
Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este miércoles 20 de agosto 2025?
Este miércoles 20 de agosto 2025, el pozo de Quini 6 se lo llevó un solo ganador oriundo de Trelew, Chubut, con la boleta de juego Tradicional. El resto de los sorteos quedaron vacantes.
El siguiente premio de Quini 6, estimado en $570.000.000, se pone en juego el próximo domingo, en el sorteo del 24 de agosto 2025 de las 21:15.
Con información de Noticias Argentinas.-
Comentarios