Sorpresa en Chubut: un afortunado se lleva el pozo de Quini 6 de $1.500 millones

Un afortunado apostador de Chubut se convirtió en flamante millonario este miércoles 20 de agosto 2025, tras acertar los seis números del Quini 6 y llevarse un premio de más de $1.500 millones.

El ganador, que acertó los números del sorteo «Tradicional«, se lleva una cifra histórica que le cambiará la vida para siempre. Los detalles.

Quini 6 y un nuevo millonario en Chubut, con un premio de $1.500 millones

La apuesta ganadora de Quini 6, de este miércoles 20 de agosto 2025, fue realizada en la localidad de Trelew, y el ticket se convirtió en el protagonista de una de las noticias más impactantes de la semana. Los números de la suerte fueron 05 – 14 – 16 – 18 – 32 – 42.

Sorteo Quini 6: Los números del miércoles 20 de agosto 2025

TRADICIONAL

05

14

16

18

32

42

1 ganador: $1.500 millones

LA SEGUNDA

08

23

24

38

39

44

Vacante.

REVANCHA

10

16

23

34

38

44

Vacante.

SIEMPRE SALE

27

30

33

34

42

44

Vacante.

Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este miércoles 20 de agosto 2025?

Este miércoles 20 de agosto 2025, el pozo de Quini 6 se lo llevó un solo ganador oriundo de Trelew, Chubut, con la boleta de juego Tradicional. El resto de los sorteos quedaron vacantes.

El siguiente premio de Quini 6, estimado en $570.000.000, se pone en juego el próximo domingo, en el sorteo del 24 de agosto 2025 de las 21:15.

Con información de Noticias Argentinas.-