Roca: corte de luz programado afectará a varias chacras este jueves

Edersa solicitó a los vecinos tomar los recaudos necesarios por la interrupción del servicio eléctrico en pleno mediodía.

Redacción

Por Redacción

Las chacras de Roca estarán sin electricidad durante una hora.

El mediodía de este jueves traerá un imprevisto para un sector de Roca por un corte de luz programado, que dejará sin servicio a varias chacras durante una hora. La distribuidora Edersa confirmó que la interrupción se realizará en horas del mediodía.

El corte de luz en Roca se debe a trabajos de mantenimiento

Según se informó, la causa de la medida responde a la “reubicación de un elemento de protección en redes de media tensión”, una tarea necesaria para mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico. El operativo demandará interrumpir de manera total el servicio en el área afectada, de 13 a 14.

El sector alcanzado por el corte abarca las chacras 278, 280, 281, 282, 289, 290, 292, 293, 300, 301, 303, 304 y 305.

Cortes de luz en Roca. Foto: gentileza.

Desde la distribuidora recordaron que estos trabajos son parte de un cronograma de mantenimiento que se ejecuta de manera periódica. “Les pedimos tomar las medidas de seguridad del caso”, subrayaron en el comunicado oficial.

Una vez finalizadas las maniobras, el servicio será restablecido de inmediato. En este sentido, se prevé que la normalización ocurra sin mayores demoras una vez cumplido el lapso informado.


Temas

Corte de luz

Edersa

Río Negro

Roca

