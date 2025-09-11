Viento, frío y ¿nieve?: el pronóstico para la cordillera de Neuquén y Río Negro de cara al fin de semana

La cordillera patagónica se prepara para una secuencia de fenómenos meteorológicos que incluirán fuertes vientos y bajas temperaturas en la antesala de un fin de semana marcado por la llegada de lluvia y nieve. Localidades como Bariloche y San Martín de los Andes serán las principales afectadas por estas condiciones climáticas cambiantes, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico detallado para la cordillera de Río Negro: viento fuerte y ¿nieve?

En Bariloche, este jueves se presentará con una máxima de 10°C y una mínima de 0°C. La probabilidad de precipitaciones es nula, manteniendo el cielo despejado. S

e esperan vientos variables con velocidades de 12 a 23 km/h. Las ráfagas de viento más intensas, de 42 a 50 km/h, ocurrirán durante la tarde y noche.

Para el viernes, las temperaturas en Bariloche ascenderán ligeramente, con una máxima de 14°C. La mínima, sin embargo, descenderá a -1°C, anticipando una madrugada muy fría. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, según el SMN. Los vientos del noroeste soplarán con ráfagas de 42 a 50 km/h, afectando la mañana y la noche.

Este sábado, el clima cambiará en la cordillera. Bariloche tendrán máximas de 8°C con una alta probabilidad de lluvia y nieve (entre 40% y 70%), según el SMN. También se esperan vientos fuertes, con ráfagas de hasta 59 km/h durante la mañana y la noche.

En la cordillera de Neuquén, habrá bajas temperaturas este fin de semana: qué pasa con la nieve

En San Martín de los Andes, este jueves se espera una máxima de 10°C y una mínima de 1°C. El cielo estará mayormente despejado sin probabilidad de lluvias. Los vientos serán variables, con velocidades entre 13 y 22 km/h. Se anticipan ráfagas de 42 a 50 km/h, concentradas en la tarde, según el pronóstico oficial.

Para el viernes, se verá un leve aumento de la temperatura máxima, llegando a los 12°C. La mínima será de 0°C, manteniendo las mañanas gélidas. No se esperan precipitaciones en la zona, según el SMN. Los vientos del noroeste soplarán con ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente en la tarde y noche.

Este sábado marcará un cambio significativo en la cordillera, impactando a San Martín de los Andes. Ambas localidades tendrán máximas de 8°C. El SMN pronostica una alta probabilidad de lluvia y nieve, entre 40% y 70%. Además, se esperan vientos fuertes con ráfagas de hasta 59 km/h durante la mañana y noche.