Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz en Roca y Los Berros
Edersa anunció dos cortes programados de luz. Uno será en Roca, el otro en Los Berros. Los detalles en esta nota.
Las cuadrillas operativas de Edersa realizarán en los próximos días trabajos de vinculación de un nuevo loteo a la red de media tensión, además de tareas de mantenimiento preventivo y recambio de postes en las localidades de Roca y Los Berros.
Los trabajos de Edersa buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico y garantizar que nuevos usuarios accedan a un servicio seguro y confiable, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las medidas necesarias. Estas labores requieren dos cortes programados de energía:
- El sábado 29 de noviembre, de 8 a 10, en Roca, en el cuadrante delimitado por Canal Grande, Artigas, Brown y Juana Manso.
- El lunes 1 de diciembre, de 9 a 14, en toda la localidad de Los Berros y el tramo entre Arroyo de la Ventana y Los Berros.
