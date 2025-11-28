ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz en Roca y Los Berros

Edersa anunció dos cortes programados de luz. Uno será en Roca, el otro en Los Berros. Los detalles en esta nota.

Redacción

Por Redacción

Edersa anunció cortes de luz.

Edersa anunció cortes de luz.

Las cuadrillas operativas de Edersa realizarán en los próximos días trabajos de vinculación de un nuevo loteo a la red de media tensión, además de tareas de mantenimiento preventivo y recambio de postes en las localidades de Roca y Los Berros.

Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz en Roca y Los Berros

Los trabajos de Edersa buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico y garantizar que nuevos usuarios accedan a un servicio seguro y confiable, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las medidas necesarias. Estas labores requieren dos cortes programados de energía:

  • El sábado 29 de noviembre, de 8 a 10, en Roca, en el cuadrante delimitado por Canal Grande, Artigas, Brown y Juana Manso.
  • El lunes 1 de diciembre, de 9 a 14, en toda la localidad de Los Berros y el tramo entre Arroyo de la Ventana y Los Berros.

Temas

Corte de luz

Edersa

Las cuadrillas operativas de Edersa realizarán en los próximos días trabajos de vinculación de un nuevo loteo a la red de media tensión, además de tareas de mantenimiento preventivo y recambio de postes en las localidades de Roca y Los Berros.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios