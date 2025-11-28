Las cuadrillas operativas de Edersa realizarán en los próximos días trabajos de vinculación de un nuevo loteo a la red de media tensión, además de tareas de mantenimiento preventivo y recambio de postes en las localidades de Roca y Los Berros.

Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz en Roca y Los Berros

Los trabajos de Edersa buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico y garantizar que nuevos usuarios accedan a un servicio seguro y confiable, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las medidas necesarias. Estas labores requieren dos cortes programados de energía:

El sábado 29 de noviembre, de 8 a 10, en Roca, en el cuadrante delimitado por Canal Grande, Artigas, Brown y Juana Manso.