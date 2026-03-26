Del río Limay a Boston: las truchas de Neuquén se exhiben en una prestigiosa feria de Estados Unidos

Una empresa de Neuquén, presente en una feria internacional sobre productos de mar. Foto: gentileza.

Las truchas que se producen en el río Limay fueron exhibidas en «la mayor feria comercial de productos del mar de Norteamérica«, como se describe en su sitio web la Seafood Expo North America, que se realizó en la ciudad estadounidense de Boston entre el 7 y el 9 de marzo.

Aunque los ejemplares criados y faenados en la región ya se envían regularmente a Estados Unidos, participar de un evento como este representa un paso más en la difusión y consolidación internacional del producto, descrito como «insignia» para la Patagonia por parte del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

La gestión estuvo a cargo de la empresa Idris Patagonia, que produce salmónidos en el embalse de Piedra del Águila desde hace casi dos décadas.

Una de las ferias «más importantes del mundo»

Lucas Maglio, el country manager de la firma, explicó en contacto con Diario RÍO NEGRO que la feria Seafood «es la más importante del mundo» para los productos de origen marino y la acuicultura.

El evento se organiza unas tres veces por año, con ediciones repartidas en Norte América, Europa y Asia.

Si bien Idris ya estuvo presente en ocasiones anteriores, Maglio comentó que esta vez se dio en un contexto de franco crecimiento, tanto en el mercado de Estados Unidos como en el de Canadá.

Sostuvo que la participación de Argentina en las exposiciones de esta clase eran tradicionalmente organizadas por el Estado nacional y las principales empresas pesqueras. Pero con el crecimiento de la acuicultura, las compañías dedicadas a la cría y faena de salmónidos empezaron a sumarse.

LA TRUCHA NEUQUINA SE POSICIONA EN EL MUNDO



Un producto insignia de la Patagonia que sigue dando pasos firmes en la gastronomía mundial. Hoy, gracias al trabajo sostenido del sector acuícola neuquino y al esfuerzo de productores y empresas como Idris, este producto consigue… pic.twitter.com/JWyNj9GaRh — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 26, 2026

El ejecutivo explicó que el grupo en el que se encuentra Idris incluye también a Patagonia Farming, que tiene las concesiones del lado rionegrino del embalse.

«Por eso decimos que son truchas neuquinas y rionegrinas, estamos trabajando en las dos costas», precisó el ejecutivo.

«Tuvimos que pelearla varios años»

La producción, realizada en corrales dispuestos en el agua, se complementó con la inauguración de una planta de faena, ubicada a pocos kilómetros de la localidad de Piedra del Águila.

Con la cadena de valor ampliada, se abrió la posibilidad de exportar. Los primeros envíos a Estados Unidos se concretaron en 2021 y continúan hasta la actualidad.

El recorrido se inicia en el mismo embalse de Piedra del Águila, punto de partida para los camiones que salen cargados de truchas hacia el aeropuerto de Ezeiza. Desde allí el producto es transportado por vía aérea hasta las ciudades de Miami, Los Ángeles o Montreal, donde finalmente se completa la conexión.

Maglio comentó que las exportaciones están rondando «entre las 25 y las 35 toneladas por semana«, aunque esa cantidad puede variar de acuerdo a la demanda que se presente. En total, las exportaciones suelen llegar a las 1.500 toneladas por año.

Indicó que los productos de Idris, en el caso de los países norteamericanos, «son frescos«, lo que ha tenido una «muy buena recepción en países como Canadá». «Poco más de la mitad de las truchas que importan en ese país son nuestras», precisó.

«Exportar no fue fácil, tuvimos que pelearla varios años», recordó más tarde sobre las tratativas para llegar con sus productos a los mercados internacionales.

La firma también exporta productos congelados a Japón. Hacia adelante, no descartó que puedan ingresar a Europa, donde las condiciones «siempre fueron más complejas». Para eso, anticipó que están expectantes del acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Mercosur, oficializado a principios de año.

A diferencia de lo que se envía fresco, las partidas que van congeladas incluyen el sello de denominación de origen argentino. Esta medida otorga «el beneficio de algunos reintegros que, creo, se podrían replicar en las provincias, como un sello neuquino o uno rionegrino», agregó.

Idris está en un proceso de renegociación de su concesión en Neuquén. Mientras que en Río Negro todavía tiene margen para expandirse, el country manager señaló que al otro lado del límite interprovincial se hicieron varios pedidos para actualizar el contrato, que hoy funciona como una suerte de techo para producir y exportar.

Las conversaciones están avanzadas y podrían cerrarse en los próximos días, según adelantó. De aprobarse un nuevo convenio, consideró que la firma tendría una mejor posición para cerrar acuerdos con clientes de otros países, que muchas veces ponen términos «muy exigentes» sobre la documentación.

La compañía alcanzó las 8.900 toneladas de trucha cosechadas el año pasado, contando sus aprovechamientos en Neuquén y Río Negro. La meta para este año, agregó Maglio, es quebrar la barrera de las 10.000.

El presente de la acuicultura en Neuquén

El director de Producción Agraria de Neuquén, Lucio Illecas, indicó que el trabajo de Idris se suma al de otros 9 productores que también se encuentran en la zona, aunque todos ellos en el embalse de Alicurá.

Explicó que la Seafood es un evento prestigioso para la actividad, ya que reúne lo mejor en cuanto a alimentos y derivados del mar, en este caso, de Norteamérica.

La acuicultura en Neuquén está regulada por la ley 3073, cuya autoridad de aplicación es la secretaría de Producción de la provincia. Esa norma además adhiere a la ley nacional 27.231 sobre emprendimientos y explotaciones de este tipo.

El funcionario describió que el rubro está concentrado en los embalses de Piedra del Águila y Alicurá, donde los aprovechamientos son muchas veces compartidos con Río Negro.

Illescas reiteró la importancia de contar con estudios actualizados de los lagos a los fines de poseer información reciente sobre su capacidad de carga.

Mientras que en Piedra del Águila el último informe data del 2017, el de Alicura se realizó hace más de una década.

En la búsqueda de nuevos destinos, un factor clave es el sello de calidad que caracteriza a las truchas de la provincia y la región, ya que, por normativa, su engorde se realiza sin antibióticos y con un estatus sanitario diferenciado.

Desde el Gobierno neuquino destacaron que la provincia produce alrededor de 7.500 toneladas anuales, lo que representa entre el 80% y el 90% de la producción nacional de salmónidos.

El círculo de la acuicultura abarca a también a los emprendimientos dedicados a la producción de ovas y alevinos, ubicados en localidades como Aluminé y Junín de los Andes.