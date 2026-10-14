ARCA lanzó el Recibo Asistido para empleadas domésticas: cómo calcular los sueldos

A través de la Resolución General 5912/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la herramienta «Recibo Asistido» para empleadas domésticas, un mecanismo digital integrado dentro del servicio «Personal de Casas Particulares» que liquida, de manera automática, los rubros obligatorios del salario según la información registrada.

Con esta modificación sobre la histórica Resolución General 3693, el organismo tributario busca reducir errores en las categorías de empleadas domésticas, agilizar la emisión de comprobantes con validez de firma digital y facilitar el control cruzado de aportes para empleadores y dependientes.

ARCA: cómo funciona el «Recibo Asistido» para empleadas domésticas

La flamante herramienta fiscal automatiza la tarea operativa, pero conserva la flexibilidad para que el titular del hogar adapte cada renglón a las particularidades de la relación laboral:

Ingreso con validación digital : para operar, el empleador debe acceder a la web de ARCA con Clave Fiscal nivel 2 o superior, seleccionar al dependiente y pulsar en «Generar recibo de sueldo«.

: para operar, el empleador debe acceder a la web de con Clave Fiscal nivel 2 o superior, seleccionar al dependiente y pulsar en «Generar recibo de sueldo«. Cálculo preliminar inteligente : al ingresar el período, la modalidad y las horas trabajadas, la plataforma proyecta una propuesta automática con los montos mínimos de convenio.

: al ingresar el período, la modalidad y las horas trabajadas, la plataforma proyecta una propuesta automática con los montos mínimos de convenio. Opción de modificación o rechazo : el usuario puede aceptar la cifra sugerida o rechazarla para editar manualmente los importes, en caso de abonar salarios superiores al básico legal.

: el usuario puede aceptar la cifra sugerida o rechazarla para editar manualmente los importes, en caso de abonar salarios superiores al básico legal. Menú de adicionales y descuentos : permite incorporar ítems predefinidos, tales como antigüedad, horas suplementarias, viáticos o deducciones autorizadas.

: permite incorporar ítems predefinidos, tales como antigüedad, horas suplementarias, viáticos o deducciones autorizadas. Autenticidad sin firma ológrafa: la validación mediante Clave Fiscal otorga plena validez legal al documento digital; no obstante, si el pago se cancela en efectivo o a pedido de parte, debe imprimirse por duplicado y rubricarse en constancia de recepción.

Empleadas domésticas: por qué el cálculo automático de ARCA no exime de responsabilidad al empleador

Desde una perspectiva jurídica y tributaria, la implementación del sistema asistido introduce un matiz sustancial que conviene advertir con claridad: la automatización no traslada la responsabilidad legal al software.

El texto de la Resolución General 5912/2026 remarca expresamente que la asistencia algorítmica funciona como una guía orientativa, pero no sustituye el deber patronal de verificar cada concepto.

En la Patagonia, por ejemplo, los empleadores deben constatar activamente que el sistema incorpore el plus obligatorio del 31% por zona desfavorable sobre los salarios devengados en Río Negro y Neuquén, junto con el adicional del 1% por cada año de antigüedad acumulado desde septiembre 2020. Validar una liquidación preliminar incompleta o errónea mantiene abierta la contingencia laboral y previsional, ante eventuales reclamos o fiscalizaciones de ARCA.

Control de aportes, intereses y cuota de salud familiar para empleadas domésticas octubre 2026

La normativa incorpora herramientas directas, para que los trabajadores monitoreen su cobertura de seguridad social y regularicen situaciones pendientes: