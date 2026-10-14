ANSES noviembre 2026: cómo quedan las jubilaciones, pensiones y asignaciones tras el dato del INDEC

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento definitivo del 1,93% durante noviembre 2026, desestimando el 1,9% general comunicado inicialmente, debido a que el organismo de la seguridad social computa dos decimales de la variación exacta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre para definir la movilidad por el Decreto 274/2024.

Este recalculo técnico eleva la jubilación mínima a $444.158,46 brutos, totalizando $514.158,46 con la ratificación del bono de $70.000, mientras que el haber neto en mano trepará a $500.833,70 tras las deducciones de obra social PAMI, impactando de igual modo sobre las escalas del salario familiar (SUAF), que fijará la asignación por hijo base en $79.816, y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que ascenderá a $159.611 brutos mensuales.

Jubilaciones y pensiones ANSES en noviembre 2026: escala con bono de $70.000 y descuentos de salud

La confirmación del reajuste del 1,93% y la aplicación de los aportes médico-asistenciales fijan los siguientes cobros de bolsillo, para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y las pensiones no contributivas:

Jubilación mínima : pasa de $435.748,51 a $444.158,46 brutos. Con el plus estatal de $70.000, el importe bruto consolidado alcanza $514.158,46, deduciéndose el 3% de PAMI ($13.324,75) sobre la porción remunerativa para dejar un cobro limpio de $500.833,70 en la caja de ahorro.

: pasa de $435.748,51 a $444.158,46 brutos. Con el plus estatal de $70.000, el importe bruto consolidado alcanza $514.158,46, deduciéndose el 3% de ($13.324,75) sobre la porción remunerativa para dejar un cobro limpio de $500.833,70 en la caja de ahorro. Haber máximo del SIPA : sube a $2.988.765,82 brutos, percibiendo en mano $2.822.764,63 tras la quita de ley de PAMI ($166.001,20).

: sube a $2.988.765,82 brutos, percibiendo en mano $2.822.764,63 tras la quita de ley de ($166.001,20). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : escala a $355.326,77 de básico, sumando el bono para llegar a $425.326,77 brutos y cobrando $414.666,96 netos tras descontar $10.659,80 de cobertura médica.

: escala a $355.326,77 de básico, sumando el bono para llegar a $425.326,77 brutos y cobrando $414.666,96 netos tras descontar $10.659,80 de cobertura médica. PNC por Discapacidad y Vejez : el básico asciende a $310.910,92, trepando con el adicional a $380.910,92 brutos y dejando un cobro final de $371.583,59 netos tras la retención de $9.327,33 del programa Incluir Salud.

: el básico asciende a $310.910,92, trepando con el adicional a $380.910,92 brutos y dejando un cobro final de $371.583,59 netos tras la retención de $9.327,33 del programa Incluir Salud. PNC para Madres de 7 hijos : al estar equiparada a la mínima, devenga $444.158,46 de básico y $514.158,46 con el bono, percibiendo de bolsillo $500.833,70 una vez deducidos los $13.324,75 de obra social.

: al estar equiparada a la mínima, devenga $444.158,46 de básico y $514.158,46 con el bono, percibiendo de bolsillo $500.833,70 una vez deducidos los $13.324,75 de obra social. Aumento efectivo de bolsillo: por efecto del congelamiento del bono en $70.000 desde marzo de 2024, la suba real del ingreso total es de apenas el 1,66% para la mínima y madres de siete hijos, del 1,61% para la PUAM y del 1,57% para las pensiones de discapacidad y vejez.

ANSES noviembre 2026: escala recalculada SUAF y Asignación Universal por Hijo

El ajuste de dos decimales traslada pequeñas diferencias monetarias, que benefician a los trabajadores asalariados y titulares de asignaciones sociales: