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Telekino: un apostador ganó más de $1.269 millones con 15 aciertos en el sorteo de este domingo

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires confirmó los resultados del Telekino del domingo 11 de octubre 2026. Repasamos la combinación ganadora, el premio multimillonario y el reparto de 14 aciertos.

Redacción

Por Redacción

Telekino: un único ganador se llevó el pozo histórico.-

Telekino: un único ganador se llevó el pozo histórico.-

Este domingo 11 de octubre 2026, el sorteo número 2449 de Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, consagró a un único apostador que logró la hazaña de los 15 aciertos, adjudicándose la impactante suma de $1.269.721.818.

La jornada de Telekino completó su distribución federal al beneficiar a 21 participantes que quedaron a un solo número de la gloria, percibiendo casi setecientos mil pesos cada uno.

Resultados Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 11 de octubre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, durante la emisión dominical, arrojó las siguientes extracciones y asignaciones monetarias:

Categoría de juegoBolillas sorteadas / CondiciónGanadoresAsignación por tarjeta
Telekino (15 aciertos)01 – 04 – 06 – 07 – 08 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 251 ganador$1.269.721.818
Telekino (14 aciertos)14 coincidencias sobre la grilla oficial21$694.235
Premios al cartónSorteos especiales al número de billete vendido5$3.000.000 c/u
Premios adicionalesModalidad con rodados en juegoPrograma vigenteAuto 0 km y moto

Próximo sorteo de Telekino: ¿cómo participar?

El certamen dominical retomará su calendario habitual el próximo domingo 18 de octubre 2026, realizándose a partir de las 16:30 con transmisión en vivo para todo el territorio nacional mediante la televisión abierta y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de Telekino.

Los apostadores pueden adquirir sus cartones preimpresos en las agencias o subagencias oficiales habilitadas, recordando que cada cupón participa de manera simultánea por el pozo poceado principal, el sorteo de resolución obligatoria Rekino y las asignaciones directas por número de cartón.


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Este domingo 11 de octubre 2026, el sorteo número 2449 de Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, consagró a un único apostador que logró la hazaña de los 15 aciertos, adjudicándose la impactante suma de $1.269.721.818.

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