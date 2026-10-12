Telekino: un apostador ganó más de $1.269 millones con 15 aciertos en el sorteo de este domingo

Este domingo 11 de octubre 2026, el sorteo número 2449 de Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, consagró a un único apostador que logró la hazaña de los 15 aciertos, adjudicándose la impactante suma de $1.269.721.818.

La jornada de Telekino completó su distribución federal al beneficiar a 21 participantes que quedaron a un solo número de la gloria, percibiendo casi setecientos mil pesos cada uno.

Resultados Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 11 de octubre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, durante la emisión dominical, arrojó las siguientes extracciones y asignaciones monetarias:

Categoría de juego Bolillas sorteadas / Condición Ganadores Asignación por tarjeta Telekino (15 aciertos) 01 – 04 – 06 – 07 – 08 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25 1 ganador $1.269.721.818 Telekino (14 aciertos) 14 coincidencias sobre la grilla oficial 21 $694.235 Premios al cartón Sorteos especiales al número de billete vendido 5 $3.000.000 c/u Premios adicionales Modalidad con rodados en juego Programa vigente Auto 0 km y moto

Próximo sorteo de Telekino: ¿cómo participar?

El certamen dominical retomará su calendario habitual el próximo domingo 18 de octubre 2026, realizándose a partir de las 16:30 con transmisión en vivo para todo el territorio nacional mediante la televisión abierta y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de Telekino.

Los apostadores pueden adquirir sus cartones preimpresos en las agencias o subagencias oficiales habilitadas, recordando que cada cupón participa de manera simultánea por el pozo poceado principal, el sorteo de resolución obligatoria Rekino y las asignaciones directas por número de cartón.