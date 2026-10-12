Telekino: un apostador ganó más de $1.269 millones con 15 aciertos en el sorteo de este domingo
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires confirmó los resultados del Telekino del domingo 11 de octubre 2026. Repasamos la combinación ganadora, el premio multimillonario y el reparto de 14 aciertos.
Este domingo 11 de octubre 2026, el sorteo número 2449 de Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, consagró a un único apostador que logró la hazaña de los 15 aciertos, adjudicándose la impactante suma de $1.269.721.818.
La jornada de Telekino completó su distribución federal al beneficiar a 21 participantes que quedaron a un solo número de la gloria, percibiendo casi setecientos mil pesos cada uno.
Resultados Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 11 de octubre 2026
El bolillero oficial de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, durante la emisión dominical, arrojó las siguientes extracciones y asignaciones monetarias:
|Categoría de juego
|Bolillas sorteadas / Condición
|Ganadores
|Asignación por tarjeta
|Telekino (15 aciertos)
|01 – 04 – 06 – 07 – 08 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
|1 ganador
|$1.269.721.818
|Telekino (14 aciertos)
|14 coincidencias sobre la grilla oficial
|21
|$694.235
|Premios al cartón
|Sorteos especiales al número de billete vendido
|5
|$3.000.000 c/u
|Premios adicionales
|Modalidad con rodados en juego
|Programa vigente
|Auto 0 km y moto
Próximo sorteo de Telekino: ¿cómo participar?
El certamen dominical retomará su calendario habitual el próximo domingo 18 de octubre 2026, realizándose a partir de las 16:30 con transmisión en vivo para todo el territorio nacional mediante la televisión abierta y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de Telekino.
Los apostadores pueden adquirir sus cartones preimpresos en las agencias o subagencias oficiales habilitadas, recordando que cada cupón participa de manera simultánea por el pozo poceado principal, el sorteo de resolución obligatoria Rekino y las asignaciones directas por número de cartón.
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