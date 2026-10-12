Asignaciones ANSES en noviembre 2026: cuánto cobraría cada familia por hijo, según sus ingresos
ANSES aplicaría una suba estimada del 1,9% al salario familiar del SUAF en noviembre 2026, según la proyección del Banco Central. Conocé la escala por rango de ingresos, los nuevos techos salariales y el debate por el Presupuesto 2027.
Si el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) convalida este martes 13 de octubre 2026 la estimación del 1,9% arrojada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) trasladará esa variación porcentual a las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para noviembre 2026.
El reajuste mensual, amparado en la fórmula de movilidad previsional, elevará la asignación por hijo del primer escalón a $79.792, recalibrará los importes para los cuatro rangos de ingresos y empujará hacia arriba los topes de exclusión salarial, fijando el límite individual en $3.270.851 y el grupal en $6.541.701, en medio de la controversia abierta en el Congreso por el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que propone desindexar las asignaciones sociales.
Escala SUAF ANSES en noviembre 2026: montos proyectados por rango de ingresos
La liquidación de las asignaciones por hijo, del régimen formal contributivo, se distribuye en función de los ingresos brutos consolidados del hogar:
- Primer rango salarial (ingresos familiares hasta el tramo base): la asignación por hijo aumentaría de $78.304 a $79.792 por cada menor.
- Segundo rango salarial: el haber mensual treparía de $52.821 a $53.825 por hijo.
- Tercer rango salarial: pasaría de $31.949 a $32.557 por cada menor a cargo.
- Cuarto rango salarial: subiría de $16.487 a $16.801 por menor.
- Asignación por hijo con discapacidad: se actualizaría a $259.787 en el primer escalón (frente a los $254.943 vigentes), a $183.785 en el segundo rango y a $115.992 en el tramo superior de ingresos.
ANSES: nuevos topes SUAF, pagos únicos y asignaciones complementarias
El traslado del índice inflacionario, del 1,9%, también extenderá las barreras de exclusión y ajustará las prestaciones extraordinarias que abona el organismo previsional:
- Tope salarial individual: ninguno de los progenitores podrá percibir una remuneración bruta superior a $3.270.851 (frente a los $3.209.863 actuales), ya que de superarlo, la familia queda excluida del cobro sin importar el monto total del hogar.
- Límite del Ingreso del Grupo Familiar (IGF): el techo colectivo ascenderá a $6.541.701 brutos mensuales.
- Asignación Prenatal: equiparada al valor del hijo menor, alcanzará los $79.792 para el primer rango salarial.
- Asignación por cónyuge: se elevará a $19.364 mensuales.
- Asignaciones de Pago Único (APU): el pago por nacimiento llegará a $93.008, la asignación por matrimonio alcanzará los $139.259 y el subsidio por adopción subirá a $556.054.
ANSES: montos vigentes y aumentos de las asignaciones en noviembre 2026
|Prestación familiar del SUAF
|Monto vigente
en octubre 2026
|Monto proyectado para noviembre 2026 (1,9%)
|Condición de percepción
|Hijo menor (Rango 1)
|$78.304,00
|$79.792,00
|Ingresos familiares más bajos
|Hijo menor (Rango 2)
|$52.821,00
|$53.825,00
|Tramo medio de ingresos
|Hijo menor (Rango 3)
|$31.949,00
|$32.557,00
|Tramo intermedio de ingresos
|Hijo menor (Rango 4)
|$16.487,00
|$16.801,00
|Hasta el tope del grupo familiar
|Hijo con discapacidad (Rango 1)
|$254.943,00
|$259.787,00
|Sin límite de edad
|Asignación por Adopción (APU)
|$545.685,00
|$556.054,00
|Pago extraordinario único
Comentarios