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Asignaciones ANSES en noviembre 2026: cuánto cobraría cada familia por hijo, según sus ingresos

ANSES aplicaría una suba estimada del 1,9% al salario familiar del SUAF en noviembre 2026, según la proyección del Banco Central. Conocé la escala por rango de ingresos, los nuevos techos salariales y el debate por el Presupuesto 2027.

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Daniela Castro

Por Daniela Castro

Asignaciones SUAF ANSES en noviembre 2026.-

Asignaciones SUAF ANSES en noviembre 2026.-

Si el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) convalida este martes 13 de octubre 2026 la estimación del 1,9% arrojada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) trasladará esa variación porcentual a las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para noviembre 2026.

El reajuste mensual, amparado en la fórmula de movilidad previsional, elevará la asignación por hijo del primer escalón a $79.792, recalibrará los importes para los cuatro rangos de ingresos y empujará hacia arriba los topes de exclusión salarial, fijando el límite individual en $3.270.851 y el grupal en $6.541.701, en medio de la controversia abierta en el Congreso por el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que propone desindexar las asignaciones sociales.

Escala SUAF ANSES en noviembre 2026: montos proyectados por rango de ingresos

La liquidación de las asignaciones por hijo, del régimen formal contributivo, se distribuye en función de los ingresos brutos consolidados del hogar:

  • Primer rango salarial (ingresos familiares hasta el tramo base): la asignación por hijo aumentaría de $78.304 a $79.792 por cada menor.
  • Segundo rango salarial: el haber mensual treparía de $52.821 a $53.825 por hijo.
  • Tercer rango salarial: pasaría de $31.949 a $32.557 por cada menor a cargo.
  • Cuarto rango salarial: subiría de $16.487 a $16.801 por menor.
  • Asignación por hijo con discapacidad: se actualizaría a $259.787 en el primer escalón (frente a los $254.943 vigentes), a $183.785 en el segundo rango y a $115.992 en el tramo superior de ingresos.

ANSES: nuevos topes SUAF, pagos únicos y asignaciones complementarias

El traslado del índice inflacionario, del 1,9%, también extenderá las barreras de exclusión y ajustará las prestaciones extraordinarias que abona el organismo previsional:

  • Tope salarial individual: ninguno de los progenitores podrá percibir una remuneración bruta superior a $3.270.851 (frente a los $3.209.863 actuales), ya que de superarlo, la familia queda excluida del cobro sin importar el monto total del hogar.
  • Límite del Ingreso del Grupo Familiar (IGF): el techo colectivo ascenderá a $6.541.701 brutos mensuales.
  • Asignación Prenatal: equiparada al valor del hijo menor, alcanzará los $79.792 para el primer rango salarial.
  • Asignación por cónyuge: se elevará a $19.364 mensuales.
  • Asignaciones de Pago Único (APU): el pago por nacimiento llegará a $93.008, la asignación por matrimonio alcanzará los $139.259 y el subsidio por adopción subirá a $556.054.

ANSES: montos vigentes y aumentos de las asignaciones en noviembre 2026

Prestación familiar del SUAFMonto vigente
en octubre 2026		Monto proyectado para noviembre 2026 (1,9%)Condición de percepción
Hijo menor (Rango 1)$78.304,00$79.792,00Ingresos familiares más bajos
Hijo menor (Rango 2)$52.821,00$53.825,00Tramo medio de ingresos
Hijo menor (Rango 3)$31.949,00$32.557,00Tramo intermedio de ingresos
Hijo menor (Rango 4)$16.487,00$16.801,00Hasta el tope del grupo familiar
Hijo con discapacidad (Rango 1)$254.943,00$259.787,00Sin límite de edad
Asignación por Adopción (APU)$545.685,00$556.054,00Pago extraordinario único


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Anses

Asignación Universal por Hijo

Asignaciones

Si el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) convalida este martes 13 de octubre 2026 la estimación del 1,9% arrojada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) trasladará esa variación porcentual a las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para noviembre 2026.

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