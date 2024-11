¿Viajás con tu mascota a Argentina? Estos documentos son fundamentales para ingresar

Argentina adoptó medidas que apuntan a la prevención del ingreso de enfermedades dentro de sus fronteras a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), de igual manera que lo hacen otros países. En este sentido, la Nación cuenta con requisitos sanitarios para la importación, es decir el ingreso, de perros y gatos.

Es que viajar de forma segura resulta clave para cuidar a las mascotas con las que se realiza el traslado. Por eso, los viajeros deben asumir la responsabilidad de informarse sobre las exigencias sanitarias de Argentina para la entrada al territorio nacional con animales de compañía. Conocé acá importante medida para salir del país con perros y gatos.

Viajes internacionales con mascotas: Argentina admite CVI y pasaporte para el ingreso desde Unión Europea o Gran Bretaña

Quienes viajan con su mascota desde la Unión Europea o Gran Bretaña hacia nuestro país tienen dos alternativas para consignar estos requisitos: el Certificado Veterinario Internacional (CVI) o el Pasaporte oficial vigente del animal, siempre que cuente con la validación oficial de la autoridad sanitaria del país de origen (certificación oficial).

Estos documentos deben constatar que el animal se encuentra clínicamente sano, a través de un certificado de salud, que tiene la vacunación antirrábica vigente y que se lo desparasitó interna y externamente. Además, deben ser validados oficialmente por la autoridad veterinaria del país de origen, con anticipación al embarque hacia Argentina.

Viajes con mascotas: quién emite el Certificado Médico Internacional (CVI)

Puntualmente, el CVI debe ser emitido, firmado y sellado por la autoridad veterinaria del país de origen o procedencia del animal, y uno de los idiomas debe ser el español. Es importante recordar que si el CVI no tiene el sello de la autoridad veterinaria local, no está traducido al español o está vencido, no es válido para ingresar a Argentina. Este documento tiene una vigencia de 60 días corridos a partir de su emisión.

Respecto al pasaporte oficial veterinario, uno de los errores más frecuentes es llegar a Argentina con este documento sin validación oficial. Por tal motivo, se reitera que el mismo debe estar vigente, contener las exigencias sanitarias cumplimentadas y luego debe ser refrendado, visado o convalidado mediante firma y sello de un veterinario oficial de la autoridad sanitaria del país de origen o procedencia. Cabe aclarar que, además del español, se aceptará el inglés como único idioma alternativo del pasaporte.

Por último, es importante destacar que ante cualquier duda específica, las personas interesadas pueden comunicarse directamente con SENASA a través de los canales oficiales para obtener la información que necesiten:

•Correo electrónico: responde@senasa.gob.ar •WhatsApp: +541135859810

Con información de Noticias Argentinas.-