Simona Halep es la sexta tenista del top ten que no participará del US Open

Halep, número dos del mundo, anunció hoy que no participará del certamen en Nueva York.

La tenista rumana Simona Halep, número dos del mundo y campeona de Wimbledon en 2019, anunció hoy que no participará en el US Open por los riesgos sanitarios relacionados con la pandemia de coronavirus. Es la sexta jugadora del circuito de la WTA que no estará en el Grand Slam estadounidense.

"Después de haber sopesado todos los factores y circunstancias excepcionales en las que vivimos, decidí que no viajaré a Nueva York para disputar el US Open", escribió Halep en su cuenta personal de la red social Twitter.

Halep, de 28 años, es la sexta tenista que renuncia al torneo de Grand Slam estadounidense, luego de que lo hicieran Ashleigh Barty (número 1 del mundo), Elina Svitolina (5°), Bianca Andreescu (6°), Kiki Bertens (7°) y Belinda Bencic (8°), todas dentro del top ten de la WTA.

La tenista oriunda de la ciudad rumana de Constanza, por último destacó los esfuerzos realizados por la Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA) y por la WTA para que el torneo se pueda realizar en condiciones de seguridad sanitaria.