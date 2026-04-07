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Política

Estatales de Neuquén cobran el primer aumento salarial del 2026: la inflación de marzo empuja el porcentaje

Neuquén aplicará un aumento atado a la inflación del primer trimestre. El martes se conocerá el dato de marzo.

Redacción

Por Redacción

En una semana se conocerá el dato de inflación de marzo y será el número que revele el próximo aumento salarial que recibirán más de 60.000 empleados estatales en Neuquén. Las proyecciones de consultoras privadas y del propio gobierno nacional anticipan un alza cercana al 3%, lo que podría empujar la actualización del trimestre por encima del 8%.

Los trabajadores estatales de la provincia reciben aumentos automáticos atados a la inflación de cada trimestre con un ponderado del relevamiento de precios que hace Estadística y Censos de Neuquén y el que mide el Indec. Es una metodología que se aplicó, por primera vez, durante la gestión de Omar Gutiérrez y que se viene repitiendo en el gobierno de Rolando Figueroa.

Según resolvieron los gremios con el Ejecutivo en la paritaria que se realizó a fines del 2025, las actualizaciones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) regirán, según el caso, para el primer semestre o directamente para todo el año.

Los números que se conocen hasta ahora son los correspondientes a la inflación de enero y febrero del 2026.

En enero, el IPC que midió Indec para todo el país fue de 2,9% mientras que en Neuquén el dato relevado fue menor: 2,6%. En febrero, el organismo nacional publicó nuevamente una variación de precios del 2,9% en el promedio nacional, también por encima del dato en Neuquén, que fue de 2,5%.

A esos números se les deberá sumar el dato de marzo que, tanto Indec como Estadística y Censos, difundirán el martes por la tarde.

Las consultoras privadas están ubicando el porcentaje de suba de precios más cerca del 3%, al menos para el promedio nacional. Libertad y Progreso midió un IPC de 2,9%, mientras que Orlando J. Ferreres & Asociados estimó un 2,7%, marcando una leve desaceleración. Por el contrario, Analytica reportó un 3% y el propio ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que el dato podría ser aún superior, al mencionar las naftas y los servicios de educación como factores de presión.

Con esas estimaciones en cuenta, el ponderado del trimestre para la actualización de los sueldos estatales superará el 8% e incluso podría ubicarse en torno al 8,5%.

Impacto y presión sobre los gastos

La última suba que recibieron los trabajadores provinciales fue del 7,9%, correspondiente a la inflación acumulada entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado.

La actualización que aplicará el gobierno con el pago de sueldos de abril implicará un desembolso extra de recursos superior a los 25.000 millones de pesos si se tienen en cuenta las proyecciones y que, en el último mes, los salarios demandaron alrededor de 300.000 millones.

La gestión de Figueroa viene de cerrar el 2025 con un superávit financiero discreto y este año comenzó con leves caídas en los ingresos corrientes de Neuquén, en particular los de coparticipación nacional y recaudación propia. Sí se espera una mejora sobre las regalías petrolíferas asociadas al incremento del precio del barril por la guerra en Medio Oriente.


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En una semana se conocerá el dato de inflación de marzo y será el número que revele el próximo aumento salarial que recibirán más de 60.000 empleados estatales en Neuquén. Las proyecciones de consultoras privadas y del propio gobierno nacional anticipan un alza cercana al 3%, lo que podría empujar la actualización del trimestre por encima del 8%.

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