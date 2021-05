En San Antonio y Las Grutas los comercios no esenciales están abiertos pese a la restricción

Los comercios no esenciales de San Antonio y Las Grutas tienen abiertas sus puertas y la municipalidad distendió por completo sus controles. De hecho, muchos comerciantes de esos rubros reconocen que, desde el municipio, no están en contra de que reciban al público, “siempre que sea hasta las 18”. Haciendo hincapié en una parte de la normativa vigente, que es la que limita el horario de la circulación.

“Ayer no abrí, aunque varios lo hicieron. Y nadie les dijo nada. Por eso hoy sí decidí arrancar. Es que no sólo no están multando ni inspeccionando, sino que varios comerciantes colegas me dijeron que, aunque no salen a decirlo abiertamente, desde la municipalidad lo único que les recalcan es que a las 18 se corte todo” reconoció el titular de un local de ropa en diálogo con Río Negro, que pidió mantener en reserva su identidad.

La imagen de San Antonio así lo demuestra. La mayoría de los rubros hoy estuvo recibiendo al público, con los protocolos vigentes desde que arrancó la pandemia, pero sin tener en cuenta que, por el decreto nacional al que se acogió la Provincia, por estos días las pautas deberían ser otras. Y, salvo los rubros de primera necesidad, el resto de los comercios sólo podrían trabajar mediante delivery o take away.

Por otra parte, desde el municipio solamente se ocupan de reforzar el cumplimiento del límite horario. Y, a través de partes de prensa, se focalizan en evidenciar la escasa circulación que existe desde las 18.

Pero, en los hechos, la flexibilización comercial que se anunció el sábado por la tarde sigue vigente. Aunque el domingo por la noche el intendente Adrián Casadei (JSRN) se rectificó y calificó de “error” su anuncio inicial de habilitar la apertura de todos los rubros.