Sindicatos y aportes

Buenos Aires

Cuando trabajamos en relación de dependencia, en el recibo de sueldo nos muestran ciertos descuentos, que tienen un propósito.

Un cierto porcentaje para la futura jubilación. Luego para cubrirnos a mi familia y a mí, que tengamos buena salud. Y ya pasamos a otros descuentos por otros conceptos para cubrir a los pobres viejitos.

Asumamos un sueldo de $42.000 brutos. $4.620 es para una futura jubilación, $1.260 para la Obra Social, otro $1.260 para el PAMI y $840, para el sindicato.

¿Qué beneficios nos brinda un sindicato? En su momento, era para proteger a los trabajadores contra el Gobierno y empleadores, por abusos. Hoy estamos con un gobierno afín a los sindicatos,

¿Entonces? Los cucos y fantasmas, han sido “corridos” por brujas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Hemos visto que los jerarcas de los sindicatos han pasado, algunos, del camión a millonarios.

O sea que estamos pagando ¿para qué? Solo por ser Gobierno o por amenazas cuando no son gobierno, nos sacan dinero. Preferiría que me descontasen, para obtener una contraprestación y no el enriquecimiento y mantenimiento de ¿vagos?



Yamile S. Dream

DNI 35.254.905