Sitramune exige ser veedor de los pases a planta

El sindicato de municipales de Neuquén (Sitramune) solicitó al flamante intendente Guillermo Monzani que se los convoque a la discusión en la que se revisa el pase a planta de unos 500 contratados.



“La semana pasada fuimos veedores del pase a planta de 18 contratados en el Deliberante, si bien no está previsto que participemos de la reunión de transición, para este tema nos deberían invitar para darle transparencia a los concursos”, dijo el titular del gremio Santiago Baudino.



El planteo a Monzani incluyó dos aspectos: la convocatoria como veedores ante el pase a planta y la solicitud de que abra la mesa del salario “para discutir un reajuste de emergencia”.



El MPN no indagará sobre los concursos que anunció la gestión saliente de Cambiemos hasta la próxima reunión por la transición. “No debatiremos por los medios”, dijo Alejandro Nicola, representante del intendente electo Mariano Gaido.

Gaido también guardó silencio ante el anuncio oficial de la gestión quiroguista de que llamará a concursos internos para incorporar a los contratados -incluidos los administrativos y profesionales que ingresaron por acuerdo político- en los próximos dos meses.



En total la planta de contratados ascendería a 500, y más de 200 pertenecen a contrataciones generadas por decisión política. Los funcionarios -secretarios y subsecretarios- no rendirán para el pase a planta, aclaró el secretario de Hacienda y Finanzas, José Luis Artaza.



La transición pautada en reuniones todos los lunes en el municipio buscará que el nuevo gobierno conozca de antemano el panorama económico, de personal, acuerdos institucionales y licitaciones (en marcha y en ejecución) que recibirá a fin de año.



Pero en el último encuentro del miércoles, el equipo de Gaido no supo de los concursos que organiza la secretaría de Hacienda. “Es un tema que (el oficialismo) está ventilando en los medios, no es algo de lo que vayamos a opinar, lo consultaremos en la reunión de transición, pero no vamos a debatir por los medios”, insistió Nicola.



Respecto a si el Ejecutivo convoca a Sitramune por el pase a planta que tiene previsto de los contratados, Nicola dijo que tomarán contacto con ellos “hasta después del 10 de diciembre. En la reunión de transición, que es de lo que estamos participando, no está previsto que participe el gremio”, sostuvo.



El equipo del gobierno entrante insistió en que los pases a planta no fueron objeto aún de los informes que abordaron en las 2 reuniones que se llevaron a cabo.

La comisión de transición será clave, la gestión de las obras que están en marcha y el cronograma pautado serán la prioridad". Guillermo Monzani fue hasta ayer presidente del Concejo Deliberante.

Guillermo Monzani asumió la intendencia de Neuquén

Por unanimidad, antes de la jura, los concejales hicieron una excepción en el orden del día y aprobaron una licencia especial extraordinaria sin goce de haberes para que el concejal Guillermo Monzani (2017-2021) pueda volver al bloque de Cambiemos al terminar su periodo como intendente.

Nadie planteó la renuncia a su banca.

La concejal María Eugenia Ferraresso le tomó juramento pasadas las 13,30.

El gobernador Omar Gutiérrez envió salutaciones, al igual que el intendente electo Mariano Gaido y el ex presidente del Concejo, Néstor Burgos.