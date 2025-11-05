113 años de historia: un informe especial de Canal 10 cuenta el presente de Diario RÍO NEGRO

En tiempos donde la información circula a la velocidad de una pantalla, Diario RÍO NEGRO reafirma su apuesta por el papel. Con 113 años de historia, el diario sigue encontrando en la edición impresa un modo de estar cerca, de acompañar, de formar parte de la vida cotidiana de la región.

Un informe especial de Canal 10 de Roca, mostró el presente del diario: la redacción, la radio, la imprenta y el trabajo de quienes, cada día, hacen posible que las páginas lleguen a manos de los lectores.

En las imágenes, el papel ocupa un lugar central. Es el hilo que une a todos los protagonistas: quienes escriben, quienes imprimen, quienes reparten y quienes leen. En cada ejemplar hay algo más que noticias, hay una experiencia que todavía convoca, una pausa que invita a leer con calma y a volver sobre lo importante.

El informe recupera también «la importancia del papel como elemento de ayuda sociocultural», una definición que resume su rol como testigo y reflejo de la vida en comunidad. El diario no solo informa: acompaña, preserva y deja huella.

Más de un siglo de historia: el papel sigue marcando el pulso de Diario RÍO NEGRO

Desde su fundación, en 1912, Diario RÍO NEGRO ha sido parte del paisaje patagónico. Hoy, con nuevas plataformas y formatos, el papel sigue siendo una pieza esencial en esa historia. En la imprenta, entre el sonido de las rotativas y las manos de los operadores, cada edición se transforma en algo tangible, cercano, real.

A 113 años de su primera salida, el diario continúa apostando al papel: a su textura, a su permanencia, a su capacidad de conectar con los lectores más allá de la inmediatez. Porque, aún en la era digital, hay algo en el papel que perdura: la confianza, la memoria y el encuentro.