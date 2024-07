9 de julio: «¿Cómo vamos a desfilar ante un presidente que adora a Thatcher?», opiniones de veteranos de Malvinas de Neuquén y Río Negro

Algunas agrupaciones de excombatientes se niegan a participar. “¿Cómo vamos a desfilar ante un presidente que adora a Margaret Thatcher?”, manifestaron. Otros aseguran que es un hecho histórico un reconocimiento que tardó 42 años en llegar. Los veteranos de Malvinas fueron invitados por el gobierno nacional a participar mañana del desfile por el 9 de julio. La convocatoria despertó distintas posturas dentro de las diferentes agrupaciones que congregan a excombatientes. Algunos consideran inaceptables las condiciones que puso el gobierno nacional. Otros encuentran una contradicción en ser convocados por este Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, que confesó ser admirador de Margaret Thatcher.

En Neuquén y Río Negro las posturas son diversas. Las pautas que recibieron desde el Ministerio de Defensa causaron, en algunos grupos malestar. Se les exige desfilar “a paso rápido” para ajustarse a las dos horas que tendrá el acto en las calles de Buenos Aires. Incluso a los que se desplazan en sillas de ruedas. Y no se les permite llevar elementos identificatorios de las asociaciones de exsoldados a las que pertenecen.

Desde Neuquén Elio Canali, presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” de la provincia fue enfático: “Hace 42 años que estamos esperando un desfile, un reconocimiento y algunos no quieren desaprovechar esta oportunidad. Es la primera vez que nos convocan y no somos dueños de nadie, así que acá cada cual hace lo que le parezca mejor. Mucho hemos pasado como para imponer ideas u obligaciones. Todos tienen libertad de acción, de transitar la vida como les parezca”.

Desde Neuquén unos siete excombatientes viajarán a Buenos Aires para participar del desfile oficial. “No les vamos a prohibir qué se reencuentren con sus compañeros de Guerra, sería egoísta de nuestra parte. Es un reconocimiento y estamos en Democracia, ¿qué es esto? libertad de acción y de pensamiento”, dice.

Elio tiene el compromiso de los actos en Neuquén, por eso no viaja. Pondera este tipo de encuentros. “Te ves con compañeros que hace 42 años que no veías, es muy emocionante. Cada uno cuenta alguna anécdota”.

Cuando se inauguró el monumento al soldado de Malvinas en Zapala se reencontró con personas que hacía años no veía. “Tenés la sensibilidad a flor de piel, reencontrarse es emocionante, a pesar de saber que muchos ya se han ido. Porque acá, no es lo que hicimos en Malvinas, sino lo que Malvinas hizo con nosotros”.

Desde Río Negro, diferentes organizaciones, que participan del grupo “La Malvinidad, espacio de reflexión y lucha por Malvinas y la soberanía nacional” formaron parte del comunicado que se publicó. En ese texto aseguran que respetan la decisión que adopte cada uno de los combatientes en Malvinas, pero hacen pública su decisión de no participar en el desfile ni en ninguna de las acciones promovidas por las autoridades nacionales.

Rubén Pablos, uno de los firmantes, explica desde Bariloche: “Desfilar es rendir honores al Presidente y a su equipo y no lo podemos hacer frente a una persona que sistemáticamente declaró su admiración a Margaret Thatcher, quien dirigió el hundimiento del crucero Belgrano en el que fallecieron 323 argentinos”.

Y aclara: “Fuimos y somos muy críticos con los distintos gobiernos. Esta decisión es al margen de partidismo político e ideología. Nosotros defendemos nuestra soberanía de los territorios”.

En el comunicado aclaran: “La República Argentina es un país que produce enormes riquezas, saqueadas sistemáticamente por las grandes corporaciones económico-financieras del mismo origen que enfrenamos con las armas en la mano en 1982” y más adelante enfatizan: “rechazamos ser parte de un espectáculo de falso patriotismo, mientras se nos condena a la miserable condición de colonia empobrecida” y cierran: “no somos ni progresistas, ni procesistas”.

Desde Roca, Luis Muñoz, fundador de Veteranos de Guerra de la localidad no forma parte del comunicado, pero tampoco participará de los actos. “Son una hipocresía”, asegura, “nos utilizan como muñequitos de torta para adornar un desfile, después no nos dan ni cinco minutos de pelota”. Y concluye: “Yo me debo a la gente, por eso, doy charlas en la escuela, en los colegios, para difundir la causa Malvinas”.

Leer el comunicado entero de “La Malvinidad, espacio de reflexión y lucha por Malvinas y la soberanía nacional”: