A horas del Censo 2022, una guía con todo lo que tenés que saber

Doce años después, Argentina volverá a tener este miércoles un Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que determinará la cantidad de habitantes del país.

Será llevado a cabo por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) con la inclusión por primera vez de un formulario digital que agiliza el trámite.

Esta herramienta permitirá tener un recuento rápido de los datos y en pocas horas se podrá conocer la población argentina. En el último censo, en 2010, la estadística arrojó una cantidad de 40.117.096 habitantes.

Desde el INDEC reiteraron la importancia de que las personas permanezcan en sus casas durante la jornada, más allá de haber completado el trámite online. El cencista pasará por cada hogar y, en ese caso, verificará los datos y recibirá el comprobante.

Tanto en 1990 como en el 2000, el censo no pudo realizarse por cuestiones presupuestarias en medio de fuertes crisis económicas y se hizo con un año de demora. El de 2020 se suspendió por la pandemia de coronavirus y se decidió correrlo a 2022, con una situación sanitaria más controlada.

¿Hasta cuándo se puede hacer el censo digital?

La opción de cargar la información a través de cualquier dispositivo digital con conexión a internet rige hasta las ocho de la mañana del miércoles 18 de mayo. Ese día, desde las ocho de la mañana y aproximadamente hasta las seis de la tarde se realizará el censo presencial, el auténtico “día del censo”. Los que no hayan respondido el cuestionario online, podrán responder las preguntas en la entrevista directa con el censista.

El día del censo es feriado

Se decretó feriado nacional para el día del censo y no habrá ningún comercio abierto, por fuera de los servicios esenciales, entre las 00 y las 20.

¿Por qué debo permanecer en mi casa si ya completé el formulario digital?

Sí. El censo digital no reemplaza al censo tradicional: lo que hace es reducir los tiempos de la visita y del procesamiento de datos.

Se debe permanecer en el hogar para darle el código alfanumérico de seis dígitos que entrega el sistema al finalizar el trámite online al censista.

No es necesario imprimir el comprobante ni hacer pasar al censista

No es necesario imprimir ni exhibir el código. Simplemente hay que mostrárselo o anunciárselo oralmente al censista cuando visite la vivienda el día del censo para que lo inscriba en el programa de carga de datos.

Además, las autoridades sugieren que las preguntas se respondan desde la puerta de la vivienda por razones de prevención sanitaria.

¿Cómo reconozco al censista?

La persona censista usará una pechera, una bolsa con el logo del operativo donde llevarán los cuestionarios y una credencial con su nombre y apellido que los acredita como enviados del INDEC.

¿Qué pasa si no estoy el día del censo?

No es necesario que todas las personas que sean censadas permanezcan en la vivienda, con que una persona mayor de 14 años sea capaz de responder todas las preguntas es suficiente.

En caso de que no haya nadie, se puede coordinar con algún vecino la entrega del comprobante de finalización al censista en caso de que haya realizado el censo digital. Si la persona directamente no está en la casa y no completó el cuestionario online, se contará esa vivienda como vacía.

¿Qué cambio del censo anterior?

Se incluyeron preguntas respecto al sexo de nacimiento, diferenciado de la identidad de género. También se ampliaron las opciones respecto al autorreconocimiento étnico.

¿Para qué sirve el censo?

El Censo de Población, Hogares y Viviendas permite conocer cuántas, dónde y cómo viven las personas que habitan en el país. La información que produce es un insumo fundamental para el diseño y la planificación de políticas públicas y la generación de estadísticas y proyecciones.

¿Es obligatorio hacer el censo?

Sí. “Todas las personas que habitan el territorio nacional tienen que responder las preguntas incluidas en el cuestionario censal, según el artículo 17 del Decreto 726/2020″, explicaron desde el Indec.

¿Cobran multas si no hacés el censo?

Quienes no respondan o mientan sobre los datos, deberán pagar una multa. Según la Resolución 35/2022 publicada en el Boletín Oficial, la multa mínima es de $1.076,36, mientras que la penalidad máxima puede alcanzar los $106.799,35.

¿Cómo se hace el censo en el caso de los hijos de padres separados?

Se deben censar donde residen y duermen 4 días o más a la semana, aunque tengan también otro hogar. Si pasan una semana en cada hogar, la respuesta más correcta, según la recomendación del Indec, es el hogar en el que se encuentre ese miércoles 18 de mayo.

¿Hay que presentar el DNI?

No. “El cuestionario censal no solicita DNI. El número de documento, junto al día y mes de nacimiento, es una pantalla temporal que se utiliza para verificar que quien va a entrar a responder el cuestionario digital es una persona humana real y no un robot, con la edad suficiente (a partir de los 14 años) para contestar en nombre de todos los miembros del hogar. La validación es requerida únicamente para el ingreso al cuestionario censal y el resguardo de su información”, explican desde el Indec.

Tampoco habrá que presentarlo el día del censo presencial. Incluso se censan todas las personas que residen habitualmente en el país tengan o no DNI. El cuestionario ni siquiera pide apellidos dado que rige el secreto estadístico: toda la información es confidencial y se brindará de forma agregada.

¿Los extranjeros se deben censar?

El Indec responde: “Solo se tiene que censar quien residió en el país durante los últimos seis meses o si piensa fijar residencia por los próximos seis meses”. El censo se ocupa de contar a todas las personas que habiten el suelo argentino.

¿Quién es el jefe de hogar?

“La jefa, el jefe o la persona de referencia del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar. A partir de este rol, se determinan y ordenan las relaciones o parentescos de las personas que viven en el hogar”, responden desde el sitio web del censo.

¿Qué pasa si olvidé censar a alguien en el trámite digital?

En ese caso, habrá que decírselo al censista cuando visite el domicilio el 18 de mayo. “Es importante que todas las personas sean contadas”, expresan las autoridades.

¿Se pueden cambiar las respuestas del cuestionario digital?

Sí. No es necesario completar la totalidad de las preguntas en el primer ingreso. El sistema permite guardar la carga y volver a ingresar a través del código único de vivienda. No habrá vuelta atrás cuando se presione el botón “finalizar censo” al cierre del cuestionario. Una vez que el sistema emite el código alfanumérico de seis dígitos -comprobante de finalización- ya no se podrán editar las respuestas ingresadas.

¿Quá pasa si mentís en el censo?

En la carga online hay mecanismos automáticos para cotejar datos erróneos que no permitirán completar el formulario hasta que se corrijan. En la carga manual, ya no tanto. “El censo tiene un dejo romántico y en la sociedad argentina hay conciencia de su importancia. La gran mayoría de gente se presta para contestar de buena manera”, validan desde el organismo. Dicen, a su vez, que al tratarse de un relevamiento a millones de personas que arroja datos estadísticos y porcentuales, un dato falso no alcanza a alterar la ecuación.

¿Cuándo saldrán los resultados?

El jueves 19 de mayo de 2022 -al día siguiente del censo presencial- el Indec tiene previsto informar cuántos habitantes viven en Argentina. Tres meses después habrá una estimación preliminar de las tasas básicas: sexo, edades, población según regiones. A los ocho meses se comunicarán los primeros datos definitivos y al año y medio culminará el procesamiento de todas las variables con el escaneo y la decodificación de las actividades económicas principales de cada hogar.