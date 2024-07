Activistas feministas exigen al Estado la pronta aparición con vida de Luciana Muñoz

A once días de la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén, las organizaciones feministas lanzaron ayer una campaña en las redes sociales, reclamando a las autoridades gubernamentales y judiciales, la pronta aparición con vida de la joven que fue vista por última vez en el barrio Gran Neuquén Norte. El mismo día, desde el gobierno de Neuquén ofrecieron este miércoles una millonaria recompensa para quien aporte datos de su paradero.

La medida fue dispuesta por medio del decreto 823/24, firmado por la vicegobernadora Gloria Ruiz y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, que ofrece una recompensa pública por el monto de hasta un millón de pesos, “a todas aquellas personas que aporten información fehaciente e indubitable que contribuya a la aparición Luciana Antonella Muñoz Aguerre o al esclarecimiento de su desaparición”.

La campaña lanzada por las organizaciones feministas cuenta con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y de la APDH, entre otros organismos.

La referente de la Revuelta, Ruth Zurbriggen, fue una de las tantas que levantaron la voz para reclamar que la joven de 20 años aparezca y para que “quienes desde el gobierno y de la justicia tienen la obligación de encontrarla salgan públicamente a decir qué están haciendo para que eso suceda”. Hasta ahora hay un fuerte hermetismo alrededor del caso, que hace sospechar al entorno de Luciana, si realmente se está haciendo todo para hallarla.

Todo comenzó luego de la marcha de docentes que se realizó el lunes pasado, de la que participó la familia de Luciana y estudiantes del CPEM 76 donde cursa la joven desaparecida. Allí quedó una gran sensación de que nada alcanzaba.

Luciana lleva once días sin que su familia sepa nada de ella. “Cada minuto que se pierde es clave en estas investigaciones, es clave no perder esos minutos. Sobre todo, el clave dejar de desconfiar de quien desaparece, sobre todo cuando son jóvenes a las que se ubica en el lugar de: seguramente se fue de la casa. La sospecha siempre está sobre la desaparecida y no sobre todo lo que puede tener esta trama”, consideró la activista feminista.

Zurbriggen quiso además poner el foco en algo que no es menor. “Cuando señalamos las responsabilidades de quienes ocupan cargos en las áreas de las mujeres y género, cuando señalamos responsabilidades del gobernador, del fiscal, cuando decimos que tienen que decir públicamente qué están haciendo; no estamos diciendo que nos digan estamos investigando. No. La pregunta es: ¿de verdad están investigando? ¿de verdad tienen alguna pista? ¿Están haciendo algún rastrillaje? ¿Por qué hay silencio extremo de las personas que tienen responsabilidades en esta provincia?”, se preguntó y aseguró que se están minimizando estos temas y “estamos en un tiempo que empuja a minimizarlos. Hay un tiempo que parece que es mejor no hablar de la gente y de los reclamos feministas”.

A Luciana Muñoz se le perdió el rastro desde la madrugada del lunes 13 de julio. Estaba yendo a la casa de un amigo a ocho cuadras de su vivienda y esa fue la última vez que se la vio.

La joven de 20 años, mide 1,50 metros, es de tez trigueña, cabello rubio, contextura física delgada y otros marrones. Al momento de su desaparición vestía una chomba negra, jeans nevados y zapatillas negras.

Ante cualquier dato o información que pueda ser útil para la investigación, comunicarse al (299) 4460891.