Actrices del Elenco Provincial de Teatro de Río Negro denuncian destrato y precarización laboral

Ya pasaron siete meses desde el lanzamiento oficial del primer Elenco Provincial de Teatro en Roca, conformado por actrices y trabajadores de la cultura. El programa, una política innovadora de la Secretaria de Cultura de Río Negro, hoy está envuelto en acusaciones; ya que sus actrices y productores denunciaron que se encuentran en una situación de inestabilidad total.

El proyecto «Dramaturgia para las infancias» cautivó al público infantil en un sinnúmero de localidades, escuelas y jardines bajo el sello del gobierno de Río Negro en lo que va del 2023, pero sus protagonistas -actores y actrices de Roca y Regina- denuncian que no cobran sus sueldos en tiempo y forma; y que nunca se concretaron los contratos formales.

Estrenaron la obra “Agua0” a fines de abril en Roca, la llevaron por más de siete escenarios y montaron diez funciones en este tiempo, pero sienten que les vendieron “espejitos de colores”, porque tampoco obtienen los recursos necesarios para producir las funciones.

Ruth Pereyra, Belén Bijarra, Mariana Calcumil y Garza Bima, integrantes del elenco, dialogaron con RIO NEGRO y contaron que comenzaron los ensayos y montaje de la obra en enero «bajo la promesa de estabilidad laboral». Sin embargo, hoy padecen “irregularidades en los pagos, precarización laboral, falta de recursos para producción y difusión de obra”, expresaron.

“No tenemos contratos, presupuesto ni proyección de giras y funciones. No contamos con una comunicación directa y formal por parte de la Provincia. El director de la obra (Adrián Hernández Arredondo) no cobró más que los meses febrero y marzo, además de en una insólita situación en que se le informó que no podía tener horas en el elenco por ser de otra nacionalidad”, lanzó el grupo.

Los integrantes del elenco estable aseguran que la situación puertas adentro es de “catástrofe” y apuntaron sus reclamos a la Secretaría de Cultura de la provincia.

“Aún no entramos en el sistema como trabajadores de la Provincia, con contrato firmado. Nos deben los meses de mayo, junio y julio que recién, según sus dichos, serán pagados en el mes de agosto”, agregaron. Contaron que cobraron el sueldo de enero recién en abril, con facturación de terceros.

El 28 de junio pasado, los trabajadores del elenco elevaron una nota formal a Ariel Ávalos, secretario de Estado de Cultura de Río Negro y esperan respuesta.

En los próximos días, se embarcan a una gira por dos festivales en Bariloche y Chile, mientras viven momentos de “frustración y angustia”. Para ellos, se trata de un proyecto que los conmovió desde el inicio, y su dramaturgia tiene demanda y buena recepción por parte de los espectadores. “Esta situación que hoy nos perjudica enormemente”, sumaron.

Elenco Provincial de Teatro: ¿Una puesta en escena?

“Lanzaron una convocatoria sin tener los medios para llevarla a cabo, incumpliendo con los objetivos propios del elenco pero a su vez sin cumplir con acuerdos mínimos y derechos laborales. Sufrimos un destrato institucional grave”, aseguraron los integrantes del elenco.

Día de lanzamiento del Elenco Provincial de Teatro. Foto: Alejandro Carnevale

“Nos vemos obstaculizades a realizar nuestro trabajo y eso es muy doloroso. No se comunican ni gestionan funciones, traslados, viáticos o presupuesto además de deber nuestros sueldos” Ruth, Belén, Mariana y Garza, integrantes del elenco de Teatro de Río Negro

Cabe recordar que el primer elenco estable de Río Negro fue lanzado oficialmente el 12 de diciembre del año pasado en un acto protocolar en Roca y fue presentado como una forma de que los actores y actrices puedan subsistir del teatro durante un año.

“Este plan tiene que ver con la capacitación y el acompañamiento a jóvenes dramaturgos que estuvieran en proceso de creación de obras para las infancia”, había contado el referente de teatro de la provincia, Héctor Segura, en aquella oportunidad.

Elenco Provincial de Teatro: qué dijeron desde Cultura

RIO NEGRO consultó a Héctor Segura, coordinador del área de Teatro de la Secretaría de Estado de Cultura sobre esta situación denunciada, quien dijo que buscan acompañar al elenco, garantizar el cobro de sus honorarios y los gastos de logística.

Admitió que hasta el momento el cobro de sus salarios ha sido de forma irregular. «Lo que hay que tener en cuenta es que es una experiencia que por primera vez se hace en la Secretaría de tener un elenco provincial»; dijo y por lo tanto debería funcionar de «mejor manera» cuando se acomoden.

«Ellos tienen un sueldo asignado y lo que hemos tenido sí es inconveniente en la contratación. Esa contratación se está resolviendo ahora en julio para que puedan cobrar todos los meses», explicó.

«Estamos en ese camino, con algunas dificultades reales, pero en ese camino, y con un elenco, con un proyecto que conocemos que es muy importante para la Provincia» Héctor Segura, coordinador del área de Teatro de la Secretaría de Estado de Cultura

Por otro lado, sobre las críticas por el director de la obra Adrián Hernández, Segura explicó que por su nacionalidad extranjera no puede ser contrata por un honorario mensual «por las leyes de Contratación de la Provincia«. De igual manera, se llegó a un acuerdo de pago.