Acuaponia: el estilo de producción que busca posicionar a Neuquén a la vanguardia del cuidado del Ambiente y la calidad alimentaria

La esperanza no se pierde cuando hay un objetivo en la mira y ganas de llegar más lejos en el conocimiento. Es el caso del Centro de Formación Profesional Agropecuario 1, que a través de “El Puesto de Plottier” incorporó en la región la “acuaponia”, una técnica que integra la cría de peces con el cultivo de plantas sin suelo (hidroponia). Se trata de una técnica que busca preservar el Ambiente y la calidad alimentaria. Nada se pierde, todo se recicla, sin dañar nada. Ese es uno de los objetivos de este proyecto.

Todo parece un poquito complicado hasta que Juan Carlos Santangelo, coordinador del CFPA 1, lo explica. “Se utilizan los desechos de los peces (su materia fecal) que son sometidos a tres procesos de filtrado para eliminar bacterias y contaminantes varios y luego son usados para el cultivo de verduras en agua. Esos desechos ya filtrados son los nutrientes que necesitan los vegetales para desarrollarse”, explicó.

De esos desechos una vez sometidos a los procesos de filtrado y constatación de la calidad final, se «rescatan» los aminoácidos que son proteínas esenciales para que cualquier ser vivo pueda crecer, reparar tejidos y realizar funciones vitales.

Allí aparece un producto natural que puede ayudar a la realización de huertas para la comunidad agropecuaria de la zona y otros lugares. El costo de obtener estos nutrientes es «casi cero» porque se requiere solo invertir en la materia prima que son las heces de los peces sin necesidad de someterlos a procedimientos invasivos.

“Lo que hacemos es aprovechar los desechos de los peces: las bacterias los transforman en nutrientes para las plantas, y éstas a su vez purifican el agua, que vuelve limpia a los estanques”, explicó Matías Quintumán, técnico agropecuario y docente del centro.

El sistema, que ya está funcionando en etapa de prueba con las primeras plantas de hoja, no requiere cambiar el agua en ningún momento. Todo se recicla a través de filtros biológicos y bombas que mantienen el equilibrio natural.

Solo se necesita tener peces, de esos que cualquier amante de estos animalitos puede tener en su casa. Brindarles las mejores condiciones para su desarrollo natural y utilizar sus heces para ampliar la experiencia de cultivar vegetales con el método de hacer crecer verduras en un ámbito acuático.

El cómo se puede aprender en los cursos que el CFPA 1 de Plottier está organizando. Están abiertas las inscirpciones para iniciar el año próximo.

La acuaponia tiene varias virtudes y vamos con las esenciales. No utilizan productos procesados industrialmente, no se somete a los peces a procesos invasivos y se obtienen vegetales para consumo humano libres de contaminantes. Tampoco hay un derroche de agua. Santagelo detalló que para todo el circuito el agua utilizada no se descarta. Con los debidos procesos de circulación y medición de valores de calidad (análisis del PH, entre otros), “se utiliza la misma agua y no se descarta nada a las napas ni a los ríos”.

Quienes estén en el circuito agropecuario de la zona pueden sumar esta técnica. Solo hace falta un espacio adecuado y la infraestructura para el desarrollo de la hidroponía que se puede realizar con caños y bombas en desuso de la actividad petrolera. Y una pecera con peces comunes.

“Con unos 40 peces de esos que buscas para la pecera de tu casa se pueden producir dos metros cuadrados de vegetales”, agregó Santangelo. Esos peces que son parte de la familia. De ellos solo se utilizan los desechos y deben ser cuidados como todo ser vivo.

El CFPA iniciará cursos de capacitación el año que viene para fomentar la producción local con políticas de cuidado del ambiente.

Dónde y cuándo sumarse

Para inscribirse en los cursos gratuitos los futuros estudiantes que quieran sumarse a esta experiencia se pueden comunicar a través del mail: elpuestoplottier@gmail.com o buscarlos en Facebook: El Puesto Plottier, o al teléfono 2996053117. Correo: elpuestoplottier@gmail.com

Allí podrán se podrá obtener toda información adicional para sumarse a esta propuesta que busca generar espacios de produccióin sustentable con los recursos que se tienen a mano.