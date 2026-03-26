Centro Español no afloja: venció a Petrolero y sigue invicto en la Liga Federal de básquet

Centro Español logró su cuarto triunfo consecutivo, al vencer con claridad a Petrolero Argentino (92-55), por una nueva fecha de la división Sur de la Liga Federal de básquet. El elenco de Plottier fue contundente en El Templo, donde estiró su invicto. Emilio Santana fue el goleador del juego con 21 puntos.

El elenco de Mauricio Santángelo dominó el juego desde el inicio, sacando una renta de doble dígito al final del primer parcial. La visita comenzó efectiva con Ricardo Brite y Julián Roumec, aunque Español tomó el control rápido, repartió el goleo con buenos números de tres puntos (4/6) y con diez de luz se fue al primer descanso 30-20.

Parecía un juego con alto goleo, pero nada de ese inicio prometedor se vio en el segundo. Ambos equipos se mostraron erráticos (14 y 22 pérdidas) y sólo anotaron un escueto 12-12. Lógicamente, fue ganancia para el local que se sostuvo arriba en el marcador.

Volvió encendido y liquidó el partido

El regreso de los vestuarios renovó las energías de Centro Español. La conducción de Luciano García (7 asistencias) para un parcial de 15 a 8, sumado a varios jugadores en doble dígito como Quimey Acosta (17), Juan Peral y Facundo Ramadori (10), y el juvenil Lautaro Guiñez (11) obligaron a José Naon a pedir minuto con 4′ en el reloj. Español lo cerró 64-46 y el duelo pareció empezar a terminarse.

Los canteranos del Torito tuvieron muchos minutos y los aprovecharon. (Prensa Centro Español)

El cuarto final estiró aún más la diferencia, los canteranos de ambos equipos se dieron el gusto de jugar y anotar, y la chicharra consumó la victoria de los de Plottier, que siguen sumando de a dos en el inicio del torneo.

Posiciones y próximos juegos

Con esta victoria, Centro Español alcanzó la línea de Pérfora y ambos mandan con 8 puntos (4-0): Independiente (3-0) también tiene puntaje ideal (6) y más atrás están Club Plottier (6 puntos, 2-2); Deportivo Roca, Pacífico y Atlético Regina, con 5 (1-3), y cierra Petrolero (6), sin victorias en seis presentaciones.

La acción de la división Sur seguirá el sábado 28 de marzo con Pacífico vs. Club Plottier, en el Viejo Ramírez (a las 21); Roca vs. Independiente, el domingo 29 a las 21 en el Gimena Padín; y el duelo de invictos entre Pérfora y Centro Español, el martes 31 a las 21 en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul.

Info: Prensa Centro Español