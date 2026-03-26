El Parlamento de Irán busca aprobar una ley para cobrar peaje por el tránsito en el estrecho de Ormuz

Por la guerra en Medio Oriente, se bloqueó el estrecho de Ormuz. Foto: AFP.

Uno de los puntos que más capta la atención internacional durante la guerra en Medio Oriente es el estrecho de Ormuz, vía clave en el transporte marítimo de gas y petróleo. Desde el parlamento iraní buscan aprobar una ley para cobrar peaje por el tránsito en esta pasaje del Golfo Pérsico.

Por otro lado, se conoció que en las últimas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron a Alireza Tangsiri, jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), clave en el bloque de la ruta naval.

«Que genere fuentes de ingresos»: sobre el peaje en Ormuz

“Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje”, dijo el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, informó la agencia Tasnim.

La fuente indicó que se está elaborado un proyecto de ley para “cobrar una tasa por proporcionar seguridad a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz».

Reza afirmó que se espera que el proyecto se ultime la semana que viene -el principio de la semana iraní es el sábado- y tras ello se presentará al Parlamento para su discusión.

La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado “para sus enemigos” desde el comienzo de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Donald Trump sube la presión contra Irán «para negociar»

El presidente estadounidense Donald Trump urgió este jueves a Irán a negociar «en serio» una salida al conflicto antes de que «sea demasiado tarde», después de que Teherán prometiera «seguir resistiendo».

La guerra, que estalló hace casi un mes con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha extendido rápidamente por todo Oriente Medio, lo que ha provocado una caída en picado de los mercados energéticos y amenaza con hundir la economía mundial. Además subió el precio del petróleo.

Poco antes del llamado de Trump, Israel anunció haber «eliminado» en un ataque aéreo al jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes, Alireza Tangsiri, a quien acusó de ser «directamente responsable» de bloquear el estratégico estrecho de Ormuz

Con información de AFP