Adelantan la campaña de vacunación antigripal por la nueva variante de influenza

El inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios y la nueva variante de influenza H3N2 causaron que se adelante la campaña antigripal. El Ministerio de Salud informó que la distribución de vacunas a las jurisdicciones inicia esta semana para garantizar el stock y dar inicio a la vacunación a principios del mes de marzo.

La cartera sanitaria explicó que si bien la circulación de los virus respiratorios ocurre entre abril y julio, en los últimos años, la vigilancia epidemiológica evidencia un inicio cada vez más temprano de su circulación estacional.

Es por este motivo que el adelanto de la campaña busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K puedan ocasionar en el sistema sanitario.

En línea con la planificación acordada con cada una de las 24 jurisdicciones, esta semana se realiza la primera entrega de 795.760 dosis correspondientes a la vacuna antigripal adyuvantada (aTIV) y a la vacuna antigripal para adultos.

El resto de las entregas ya se encuentran programadas para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan realizar la distribución interna necesaria e iniciar la vacunación el 11 de marzo.

La cartera sanitaria nacional adquirió 8.160.000 dosis. 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para adultos utilizada para proteger a la población de entre 24 meses y 64 años, 2.300.000 dosis son de la adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años y 1.160.000 dosis son de la vacuna antigripal pediátrica destinada a los niños de 6 meses a 2 años de edad.

Es importante considerar que si bien esta nueva variante no se asocia al desarrollo de cuadros de mayor gravedad, sí se caracteriza por una mayor contagiosidad y esto puede generar una mayor demanda para los servicios asistenciales del sistema de salud.

Quiénes deben vacunarse

Personas gestantes, en cualquier momento del embarazo.

Personas puérperas, si no se vacunaron durante la gestación.

Niños y niñas de 6 a 24 meses.

Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo (como enfermedades crónicas, inmunocompromiso, etc.).

Mayores de 65 años.

Personal de salud y esencial.

En los tres últimos años, las coberturas más bajas se registraron en la población de adultos mayores (con porcentajes que oscilaron entre el 41,6% y el 42,2%), y en la población pediátrica en la cual se observa que menos del 70% completó el esquema de vacunación de dos dosis.