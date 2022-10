“Ahora jodete, sé adulto”: la discusión entre una mujer y su pareja que dio positivo de alcoholemia

Otro episodio de alcoholemia positiva en los controles de Capital Federal se viralizó en las últimas horas. En el vídeo publicado por Solo Tránsito se observa cuando los agentes le informan a un conductor que había dado 1.14 gramos de alcohol en sangre, es decir que doblaba el límite permitido.

En su negación el hombre no quería dejar el vehículo para que fuese secuestrado y eso generó el enojo de su esposa: «Yo te voy a decir que del auto no me voy a bajar», comienza manifestando el señor que fue interrumpido por la señora manifestándole: «Escuchame, ahora no empecés a discutir«.

Minutos después, y mientras el conductor seguía discutiendo, los agentes de tránsito trataban de explicarle que no podía conducir pese a estar a solo tres cuadras de su casa ya que estaba alcoholizado y superaba el límite de 0,5 gramos permitidos: «Eso es para los giles«, sostenía el hombre.

🗣️ “Ahora, jodete. Sé adulto”. La discusión entre una mujer y su marido que dio positivo en el control de alcoholemia.

Él asegura que puede "llegar a su casa con los ojos cerrados" via @24conurbano /

😡

🗣Usted puede matar a alguien…

🍻 Ja Ja Ja😡



Alcoholemia positivo 1,14 😡 pic.twitter.com/2zUGATUo0F — Solo Tránsito↗ (@solotransito) October 3, 2022

Pese a las incisivas explicaciones el señor se reía y sostenía que había podido conducir hasta el lugar sin haber cometido ningún accidente y que por eso podía llegar si problemas hasta su casa.

Tras la resistencia un patrullero se acercó al lugar y un efectivo policial habló al conductor para convencerlo de que se vaya: «No me voy a ir, yo puedo ir con los ojos cerrados. Vendame los ojos y te manejo de acá hasta mi casa», reiteraba.

En las imágenes se ve a la esposa del conductor sentada sobre la escalera de un edificio y con la cabeza boca abajo, una expresión del cansancio y hartazgo mientras su marido seguía discutiendo.

Al tiempo se levanta y le expresa: «Poné el freno de manos y agarra las cosas. Dejate de joder, sé adulto y aguantátela«. El enojo de su mujer hizo que el hombre se vaya caminando y en su recorrido se observa que no podía mantenerse en pie por la cantidad de alcohol que había ingerido.

NA