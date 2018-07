Alerta por dos casos de sarampión en el país

Los casos de Buenos Aires

Síntomas

Lo que hay que hacer

* Verificar el estado de vacunación.

* Los chicos de 12 meses a cuatro años deben tener aplicada una dosis de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas).

* Mayores de cinco años deben tener dos dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida.

* Los nacidos antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

* Los que nacieron después de 1965 deben verificar el carnet de vacunación y, si no lo tienen o no se acuerdan, hay dos posibilidades: hacerse un análisis de sangre para verificar si tienen anticuerpos y son inmunes, y en caso contrario, vacunarse. “Si no pueden hacerse el análisis y no se acuerdan, pueden darse la vacuna aunque tengan el esquema completo, no pasa nada”, afirma Vizzotti.

* Para los bebés menores de un año, en esta situación no hay que cambiar ninguna recomendación.