Ariel Ortega y Rolando Schiavi, invitados de lujo en la previa de la Corrida de Cipolletti

Schiavi y Ortega dieron una charla que tuvo la conducción del periodista Alejandro Klappenbach.

En la previa de la 40° edición de la Corrida de Cipolletti, Ariel Ortega y Rolando Schiavi, ídolos de River y Boca, respectivamente, brindaron una charla abierta donde contaron vivencias y anécdotas imperdibles vividas junto a figuras mundiales como Diego Maradona y Lionel Messi.

“Tengo un recuerdo maravilloso de Diego y como me trató como persona no me lo voy a olvidar nunca”, aseguró Ariel Ortega sobre su vínculo con Maradona.

“El Diego no te llamaba cuando salías campeón, sino cuando tenías un problema o alguna dificultad”, contó Rolando Schiavi sobre el técnico que lo convocó para el Mundial 2010 con la Selección Argentina.

Ambos destacaron la calidez con la que son recibidos en los eventos que hacen por todo el país.

Cabe destacar que la actividad continuará este sábado entre las 9 y las 15. Las competencias se pondrán en marcha a las 20 (los 4 kilómetros de la prueba familiar) y a las 21:30 (los 10 de la prueba atlética). Para más información ingresar a través de www.cipolletti.gob.ar.

La Corrida de Cipolletti cumple 40 años y, como no podía ser de otra manera, Diario RÍO NEGRO despliega una cobertura multiplataforma para acompañar a los más de 23.000 inscriptos y a todo el público que se acercará a disfrutar de esta verdadera fiesta regional.