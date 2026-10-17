Anteojos gratuitos en Roca: el programa Enfocar proyecta entregar hasta 8.000 lentes

Desde el área de Desarrollo Humano indicaron que recorrerán distintos barrios de Roca para que más personas puedan acceder a una solución visual. Foto: gentileza.

En el marco de las políticas de salud pública del Gobierno de Río Negro, el programa Enfocar comenzará una nueva campaña de atención oftalmológica y entrega gratuita de lentes en Roca. La iniciativa prevé beneficiar a un estimado de entre 6.000 y 8.000 vecinos durante un mes de despliegue territorial.

El operativo comenzará el martes 20 de octubre en las instalaciones de la ESRN 9, ubicada en la calle Gelonch 610. Tras su primera semana en esta institución, el equipamiento técnico y los profesionales se trasladarán de forma itinerante por diversos barrios de la localidad.

Requisitos y población destinataria

El programa está destinado a sectores específicos de la población que cumplan con los siguientes requisitos:

Niños y adolescentes: De 6 a 18 años.

De 6 a 18 años. Personas mayores: A partir de los 60 años.

A partir de los 60 años. Personas con discapacidad: Presentando Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Trámite directo para quienes ya poseen receta

Para acelerar la atención, la subsecretaria de Políticas Sociales y responsable del programa, Marcela Floridia, precisó que las personas que ya dispongan de una prescripción médica (con un máximo de cuatro meses de antigüedad) pueden acudir directamente sin turno previo. Deberán presentar:

Fotocopia del DNI. Fotocopia de la receta oftalmológica vigente.

Con este trámite, el beneficiario selecciona el marco del anteojo en el lugar y queda a la espera del retiro de sus cristales recetados.

Para quienes no tengan receta y necesiten hacerse el control oftalmológico durante la campaña (donde trabajarán cuatro oftalmólogos en simultáneo), aun no se especificó un sistema de turnos previos.

Logística y cronograma provincial

Para atender la demanda local, el operativo contará con la atención simultánea de cuatro oftalmólogos. El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, destacó que Enfocar ya lleva entregados cerca de 20.000 anteojos en distintos puntos de la provincia de Río Negro.

Tras finalizar el trabajo de campo en Roca, la planificación del programa continuará con el siguiente cronograma territorial:

Villa Regina: Siguiente escala del operativo.

Siguiente escala del operativo. San Antonio Oeste: Cierre del cronograma anual previsto para el 19 de diciembre.

Desde la cartera social informaron que se prevé retomar los recorridos en febrero para dar cobertura a las localidades que aún no han sido visitadas.