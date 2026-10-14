Anteojos gratuitos en Río Negro: el programa Enfocar cerró su paso por Cinco Saltos y ya tiene fecha en Roca

Desde la semana próxima, la campaña comenzará en Roca. Foto: gentileza.

El programa provincial de salud visual Enfocar concluyó su operativo en Cinco Saltos con un saldo de 2.000 atenciones y la entrega de 1.800 lentes gratuitos.

Con este despliegue, la iniciativa alcanzó un total de 17.000 anteojos otorgados desde su puesta en marcha a principios de junio en San Carlos de Bariloche, donde inicialmente se inscribieron más de 6.000 personas de una meta proyectada de 30.000 beneficiarios en toda la provincia.

La próxima etapa del cronograma comenzará el 20 de octubre en Roca, donde los equipos móviles volverán a brindar controles y confección de anteojos sin costo.

Unidades móviles y grupos prioritarios

El programa funciona mediante unidades móviles equipadas con consultorios oftalmológicos y laboratorios ópticos que recorren las seis regiones de Río Negro (Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Zona Atlántica, Región Sur y Zona Andina).

La atención está focalizada en tres grupos prioritarios:

Niños y adolescentes de 6 a 18 años.

Adultos mayores de 60 años.

Personas con discapacidad.

Las prestaciones incluyen controles de agudeza visual, exámenes clínicos y la entrega gratuita de anteojos graduados. El modelo operativo busca resolver cerca del 80% de los diagnósticos en el mismo lugar de atención.

Además, el registro y seguimiento de cada beneficiario se realiza mediante un sistema de gestión digital desarrollado por la empresa estatal Altec SE.