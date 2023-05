Aparecieron ratas y tuvieron que suspender las clases en una secundaria de Plaza Huincul

En el Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 58 y en el Nº 85 que comparten edificio están las clases suspendidas porque anoche aparecieron ratas en el patio interno mientras hacían un acto. La situación ya se había advertido y colocaron cebos. Ahora, las autoridades del establecimiento piden que se les garantice que no haya roedores para volver a las clases.

En el CPEM Nº 58 se había advertido hace varios días atrás la presencia de un roedor en un aula. Y la semana pasada pasó lo mismo en la sala de Informática, al mover unas máquinas, tal como informó la directora Alejandra Coñuemil.

Ante esta situación, desde la dirección se solicitó alguna medida para exterminar a los roedores y por esta razón durante las primeras horas de la tarde, una empresa llegó al edificio para colocar los cebos en diferentes lugares del edificio.

Durante la noche del martes, mientras se realizaba un acto en el CPEM Nº 85, aparecieron las ratas en el patio interno donde estaban estudiantes y el personal docente. Ante esta situación es que se suspendió toda la actividad prevista en el turno nocturno. La misma determinación adoptaron por la mañana y tarde.

La directora mencionó que hasta tanto no se les garantice que los roedores no están en el interior del edificio no volverán a clases. Este establecimiento cuenta con una matrícula cercana a los 650 estudiantes que están repartidos en los turnos mañana y tarde.

La semana pasada debieron reprogramarse las mesas de exámenes que se disponen para la finalización de estudios por la medida de fuerza de los auxiliares de servicio y ahora no se sabe cuándo podrán tomarse, según indicó Coñuemil.