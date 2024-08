Aumento de las jubilaciones y veto de Milei: «La suba del 8% era una vergüenza y el veto, una bestialidad»

“No se puede creer que una persona no tenga empatía con los jubilados que están cobrando una miseria cuando ellos se aumentan la dieta cada cuatro o cinco meses”. El testimonio corresponde a Marta Barboza, una jubilada de 71 años que reside en Bariloche. Pero es compartido por muchos otros adultos mayores.

La noticia generó revuelo. El Senado sancionó la ley que aumenta 8,1% los haberes jubilatorios y contiene una nueva fórmula de movilidad, una indexación por el índice de inflación del Indec. A las pocas horas, el presidente Javier Milei anunció el veto manifestando que desestabiliza su plan de equilibro fiscal.

“Ya de por sí el aumento es una vergüenza, es burlarse de la gente mayor. Los de la mínima cobran menos de 300 mil pesos y ellos, 7 millones de pesos. El veto directamente es una bestialidad. La gente está anestesiada. No reaccionamos”, planteó Barboza.

La mujer aseguró que cobra la jubilación mínima y reconoció que el cobro de la zona austral resulta de alguna ayuda. “Si no, no podría pagar el alquiler. Pero lo cierto es que sigo trabajando: si no limpiara departamentos turísticos me sería imposible llegar a fin de mes. Así como yo conozco a muchos jubilados que siguen trabajando para subsistir”, dijo.

Aseguró que todos los meses debe recortar gastos. “Ya no no compro frutas, ni semillas ni manteca. Del aceite de oliva directamente me olvidé. Se gasta lo mínimo en comida y remedios”, mencionó.

Ana María Alaniz, referente de Adultos Mayores en Bariloche, llamó la atención sobre las largas filas de jubilados en una de las sucursales del Banco Nación para solicitar préstamos, entre el 1 y el 18 de cada mes. “Es como la cola para pedir un turno en el hospital público. Además, un préstamo no es la solución y después, no solo hay que devolverlo sino que se cobran intereses. Tenemos un porcentaje alto de jubilados que ya no cena. Algunos están dejando las medicaciones. Estamos entrando en un caos terrible. Es preocupante”, advirtió la mujer de 80 años que se jubiló en 2007. En ese momento, empezó a abocarse a las problemáticas de los centros de jubilados. Integró la Mesa de Adultos Mayores en el ámbito de la Municipalidad en varias ocasiones.

En relación al aumento del 8% aprobado por ley, señaló: “Teniendo en cuenta las jubilaciones, es un vuelto. Hoy la gente está dejando de hacer actividades porque no tiene dinero ni para el transporte público. Uno se va encasillando en su casa y es gravísimo, también para la salud mental”.

Ricardo Kramm tiene 75 años y conduce el Centro de Jubilados Bariloche. Consideró que “por más que el aumento no sea tan significativo -más que nada para quienes cobramos la mínima-, lo que indigna es la insensibilidad de este hombre. La poca empatía de los políticos que viven en otro mundo, tan separados de la gente común”.

Este hombre percibe 395 mil pesos por mes. Para llegar a fin de mes, sigue realizando algunos trabajos de carpintería. “Me ayuda a arrimar mi economía, sin dudas, pero de ninguna manera me salvo con eso. Por suerte, tengo casa propia porque trabajé toda mi vida. Hoy, entre el gas y la luz se me va el 50% de mis ingresos. Por suerte vivo con mi hijo que aporta. Si no me sería muy difícil”, subrayó y agregó: “Cualquier situación que no estaba prevista ya te ubica en una situación insostenible. Si se te rompe el auto, hoy arreglarlo es medio difícil. Para muchas compras no queda otra que usar la tarjeta de crédito. Nos mantiene vivos el optimismo y la esperanza que esto cambie”.