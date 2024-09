Avalancha en Bariloche: aseguran que uno de los sobrevivientes abordaba turistas para ofrecerles clases de esquí

“A Euraskin lo habían apodado Truchán. Lo conocemos de memoria. Lo perseguimos toda la temporada y justo, pasa esto en López”. Así se refirió Víctor Katz, presidente de la Asociación Civil de Profesionales del Ski y Snowboard Independiente (Acpessi), a Cristian Euraskin, el barilochense de 52 años que resultó arrastrado por la avalancha a pocos metros del refugio del cerro López, al oeste de Bariloche, el miércoles pasado.

La asociación que representa Katz está conformada por 45 instructores independientes de nivel 3, 4 y 5 que, a su vez, son socios de la Asociación Argentina de Instructores de Ski y Snowboard (Aadides).

Katz aseguró que Euraskin tiene “antecedentes” de otras temporada por dictar clases de esquí pese a no estar habilitado como instructor. “No había forma de pararlo. Era una persona que abordaba a los turistas en la playa de estacionamiento del cerro o en la pista y les ofrecía clases de todo tipo a un precio irrisorio. No es el primer año. De hecho, se colaba porque no tenía pase”, contó y agregó: “Este año ha llegado a estar todos los días. Ganaba por cansancio. El año pasado llegó a tener un forcejeo con instructores. No había forma de sacarlo”.

Reconoció que los instructores independientes hicieron todo tipo de presentaciones ante Catedral Alta Patagonia, el Ente Autárquico del cerro Catedral y la Delegación de Catedral. “Ya nos habíamos dado por vencido porque no había forma de pararlo. Nunca desde ningún estamento hubo una penalización”, objetó.

Euraskin fue el primero en ser rescatado en el cerro López el mismo miércoles por la noche. Sufrió algunos golpes y principio de hipotermia. En el hospital Ramón Carrillo lo sometieron a algunos estudios médicos y la sugerencia fue que quedaran internado en observación, pero el hombre optó por retirarse. Un médico, con un testigo, dejó asentada esta decisión en su historia clínica.

RÍO NEGRO consultó al Ministerio Público Fiscal sobre la condición de Euraskin y si bien explicaron que no aportarían más información por el momento, aclararon que “no está en condición de prófugo, ni se ha ordenado la detención de ninguna persona en el marco de esa investigación. Sí está siendo investigado. Hay muchas medidas en curso y se están esperando los resultados de algunas de las diligencias que ya se realizaron”.

Sin respuestas del municipio

Katz mencionó que dos semanas atrás, se reunieron con el presidente del Ente Autárquico Municipal del cerro Catedral (Eamcec), Héctor Leguizamón Pondal, y el delegado municipal de Catedral, Mariano Benzi, justamente para plantear la preocupación por la cantidad de instructores no habilitados ofreciendo servicios. “Tengo 45 años en la montaña, pasé por todas las concesiones. Ya nos habíamos reunidos al comienzo de la temporada para trasladar esta inquietud. Se comprometieron a trabajar en conjunto y al otro día, no hicieron más nada. De hecho, me cansé de llamar a Benzi y jamás me atendió el teléfono”, cuestionó.

Este diario también llamó en numerosas ocasiones a Benzi, pero no obtuvo respuesta alguna.

“Es la Municipalidad quien debe sancionar a los instructores sin habilitación. A nosotros cada vez nos cobran más para la habilitación. Si uno se para en el Play Park, el truchaje es descontrolado. Y esta temporada en la que trabajamos menos se nota aún más”, recalcó.

Destacó que hay 1300 instructores habilitados, de los cuales solo 350 son independientes y de ese número, hay 50 que vienen de otros centros de esquí. “Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Con los no habilitados, nos la pasamos haciendo denuncias constantemente. Habrá unas 40 personas que están dando clases y son instructores truchos, pero claro, cobran 3,50 pesos. Y suelen agarrar especialmente a los brasileños que no conocen que averiguan los valores en las escuelas y optan por esas opciones sin saber. Nos hemos quejado toda la temporada, pero no tenemos poder de policía”, dijo.

Recalcó que el municipio cuenta solo con tres inspectores para fiscalizar las habilitaciones. “Si hubiera dos inspectores en el Playpark y en el ingreso a la Séxtuple, este problema no existiría.