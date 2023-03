Ayuda silvestre: qué hacer ante el hallazgo de estos animales

“Tenemos que aprender a convivir con los animales. Vivimos rodeados de fauna silvestre y eso hace que el ambiente esté sano”, sostuvo Fabián Llanos, subsecretario de Biodiversidad y Cambio Climático de Río Negro.

El guardafauna indicó que por este motivo, cada tanto aparecen animales silvestres en la ciudad o en la periferia. Lagartos colorados, zorros grises, yararás y hasta ciervos son algunas de las especies que salen a explorar a las zonas urbanas.

Llanos hizo hincapié en la importancia de no capturarlos, ya que pueden ser portadores de enfermedades zoonóticas, y estas se pueden transmitir entre animales y humanos.

El funcionario profundizó sobre los últimos casos que se registraron en Roca como un coipo que llegó al centro el 3 de marzo pasado.

“El coipo utiliza todos los espejos de agua de nuestra región y el canalito es uno de los que usa”, señaló.

Señaló que estos animales son nocturnos aunque se ven un poco de día en la zona del río, de noche despliegan su mayor actividad, igual que los zorros y otros mamíferos de la Patagonia.

Las culebras ratoneras no son venenosas pero si la yarará ñata. Foto gentileza

“El coipo viene nadando y en algún momento sale a explorar y lo podés encontrar en cualquier lado. De hecho casi todos los años cuando se corta el agua del Canal Grande y el canalito, siempre hay que sacar alguno del patio de una casa cercana, porque de pronto se quedan sin agua y se ponen a explorar para encontrar más”, explicó.

También en febrero se encontró un pequeño zorro gris. “Creemos que ingresó por la calle avenida Roca del lado norte, donde las bardas están muy cerca, porque el primer reporte lo tuvimos en la calle Gelonch y avenida Roca, dos días antes de que se lo viera en pleno centro”, expuso.

El guardafauna comentó que de noche cuando la ciudad duerme está todo muy quieto, en especial un día de semana. “Esa quietud hace que estos animales olfateen comida y se animen a explorar”, señaló.

Explicó que estos hallazgos ocurren mayormente en los barrios periféricos, en especial los que están cercanos a la barda norte.

Respecto a las culebras tampoco suelen aparecer en pleno centro sino en zonas más alejadas, “son habitantes más del valle y están por las chacras, las bardas”, dijo.

El secretario remarcó que los humanos han ido ganando cada vez más territorio de estos animales, “hay más barrios en las afueras de la ciudad y por eso es más frecuente el encuentro”.

Además en los barrios de Roca más cercanos a la barda norte deben intervenir por alguna Yarará Ñata que es una de las serpientes venenosas que hay en la zona. La otra está del otro lado del río Negro en Paso Córdoba y es la Yarará Chica.

Guardafaunas, policías y vecinos colaboraron en el operativo de un zorrito en Roca. Foto: Mayra Díaz

En ambos casos si el vecino sufriera alguna mordedura, debe ir de urgencia al hospital para que le apliquen el suero antiofídico y contrarrestar el veneno. “Es una cuestión de vida o muerte, hay que ir si o si”, remarcó.

En la zona norte también aparecen culebras ratoneras que no son venenosas. “Con tener los patios limpios y no tener escombros amontonados no se da lugar a los ratones que son los roedores que estos animales persiguen, porque son su alimento principal”, explicó.

En todas las ciudades suele aparecer cada tanto una especie silvestre. En el Alto Valle por ejemplo son gatos monteses, el lagarto colorado en los barrios del norte de Allen y en Choele Choel. Tenemos registró de un ciervo colorado por Cervantes-Huergo”, comentó.

En cuanto al puma hace años apareció uno en la zona de chacra, “en ese caso hay que ir con un rifle con dardos somníferos, dispararle, dormirlo y trasladarlo a un lugar lejos de la cuidad”, explicó.

Para tener en cuenta

El secretario de Biodiversidad y Cambio Climático informó que hay un equipo de la dirección de Fauna Silvestre en Roca con guardafaunas a campo que trabajan en toda la provincia y tienen su base en Roca.

Ante el hallazgo de un animal salvaje señaló que siempre conviene que se de alerta a la Dirección de Fauna ubicada en la calle Maipú 1634.

“Pueden alertarnos comunicándose a nuestro teléfono 2920 612000 y por medio de Defensa Civil, bomberos y policías, todos tienen nuestros contactos”, informó.