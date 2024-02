Baja la temperatura desde este jueves en Neuquén y Río Negro: dónde hay alerta por tormentas

Luego de varias jornadas de altas temperaturas, desde este jueves está previsto el ingreso de aire más fresco sobre la región del norte de la Patagonia con períodos de viento moderado del sudoeste. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional difundió un alerta amarillo por tormentas para un sector de la provincia de Río Negro.

La semana pasada, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas reportó un giro abrupto de temperaturas se da esta semana, a partir de hoy, con el ingreso de un frente frío con lluvias y nevadas en cordillera que en las últimas horas pasó a fresco con lluvias débiles.

Estas condiciones con marcado descenso de la temperatura, inestabilidad y vientos se extienden a los valles, mesetas y costa de ambas provincias, explicó la AIC.

Inestable con tormentas en el centro este de la región. Fuente AIC.

Alerta por tormenta para una parte de Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional informó para este jueves un alerta amarillo por tormentas para el sector noreste de la provincia, puntualmente los departamentos Pichi Mahuida y Avellaneda que juntos comprenden las localidades de Río Colorado, Choele Choel, Lamarque, Beltrán, Belisle, Darwuin, Pomona y Chelforó.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos. También se pueden registrar fuertes ráfagas, importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones ante el alerta amarillo por tormentas

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.