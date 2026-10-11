Bariloche a la Carta 2026: todas las actividades y horarios de este domingo 11 de octubre

La feria gastronómica ocupa el Centro Cívico de Bariloche con puestos de productores, espacios de degustación y propuestas para toda la familia.

Bariloche a la Carta 2026 continúa este domingo 11 de octubre con una agenda que combina gastronomía, actividades para chicos y espectáculos musicales. En pleno fin de semana largo, el Centro Cívico vuelve a convertirse en punto de encuentro para residentes y turistas que buscan descubrir sabores regionales y disfrutar de las propuestas de cocineros invitados.

La feria abrirá sus puertas a las 12 y permanecerá habilitada hasta la medianoche. A lo largo del día habrá clases de cocina en vivo, talleres de pastelería infantil y presentaciones musicales. También participarán chefs de restaurantes invitados, con preparaciones especiales en los puestos gastronómicos.

La programación incluye una clase de pastelería con recetas pensadas para el Día de la Madre, una experiencia culinaria con un chef de Chile y el regreso de Giorgio con su propuesta participativa para los más chicos.

Bariloche a la Carta: todas las actividades del domingo 11 de octubre

El escenario principal concentrará las clases de cocina y el espectáculo musical de cierre, mientras que otros espacios del predio ofrecerán talleres infantiles y propuestas gastronómicas.

Este es el cronograma oficial para el domingo:

13: Taller infantil de decoración de alfajorcitos y brownies con Lu Pérez Pieroni.

Taller infantil de decoración de alfajorcitos y brownies con Lu Pérez Pieroni. 14: Clase de cocina de Ledevit con los pasteleros Juan Pablo Viana y Nicolás Gustavo Fernández, en el escenario principal.

Clase de cocina de Ledevit con los pasteleros Juan Pablo Viana y Nicolás Gustavo Fernández, en el escenario principal. 15: Segundo turno del taller de decoración de alfajorcitos y brownies.

Segundo turno del taller de decoración de alfajorcitos y brownies. 15.30: La cocina de Giorgio, una actividad participativa para chicos y familias, en el escenario principal.

La cocina de Giorgio, una actividad participativa para chicos y familias, en el escenario principal. 16.30: Clase de cocina «Experiencia Los Ríos», a cargo del chef Milton Bitelbick Schoenffeldt, de Chilegüey Restaurante.

Clase de cocina «Experiencia Los Ríos», a cargo del chef Milton Bitelbick Schoenffeldt, de Chilegüey Restaurante. 17: Nuevo taller infantil con Lu Pérez Pieroni.

Nuevo taller infantil con Lu Pérez Pieroni. 18: Comienzan los DJ sets en vivo en El Patio y Plaza Este.

Comienzan los DJ sets en vivo en El Patio y Plaza Este. 19: Último turno del día del taller de alfajorcitos y brownies.

Último turno del día del taller de alfajorcitos y brownies. 19.30: Presentación musical de Fortune, en el escenario principal.

Cocina en vivo: pastelería y sabores de Chile

Una de las actividades destacadas de la jornada será la clase de cocina de Ledevit, prevista para las 14. Los pasteleros Juan Pablo Viana y Nicolás Gustavo Fernández compartirán técnicas y recetas creativas, con propuestas especialmente pensadas para agasajar en el Día de la Madre.

A las 16.30 llegará el turno de «Experiencia Los Ríos», una clase que acercará al público la gastronomía chilena de la mano de Milton Bitelbick Schoenffeldt, chef de Chilegüey Restaurante.

Además, el espacio BALC Invita contará este domingo con dos propuestas especiales: ānima restaurante, representado por Leandro Emanuel Yañez y Florencia Lafalla, en el stand 1; y Tre Restó de Vinos + Tercer Paso, con Gabriel Herrera y Ana Arias, en el stand 2.

Actividades para chicos: cocina con Giorgio y talleres de pastelería

Los más pequeños tendrán varias oportunidades para participar de experiencias gastronómicas durante la jornada.

A las 15.30, Giorgio regresará al escenario principal con una propuesta que invita a cocinar en familia. En esta edición, la actividad estará centrada en el yogur como ingrediente para elaborar recetas saludables y originales, con productos regionales.

Por otra parte, Lu Pérez Pieroni ofrecerá cuatro talleres de decoración de alfajorcitos y brownies, a las 13, 15, 17 y 19. La propuesta está orientada a que los chicos experimenten con la pastelería y participen activamente en la preparación y decoración de sus propias elaboraciones.

Música en vivo para cerrar el domingo

La programación musical comenzará a las 18 con DJ sets en El Patio y Plaza Este, dos sectores del predio que sumarán música al recorrido gastronómico.

A las 19.30, la banda Fortune se presentará en el escenario principal, como parte del ciclo de espectáculos previsto para cada jornada de la feria.

Horarios de ingreso a Bariloche a la Carta y cómo participar

La feria gastronómica funciona en el Centro Cívico de Bariloche, de 12 a 24. Para ordenar el acceso, la organización estableció tres turnos de ingreso:

De 12 a 16.30.

De 16.30 a 21.

De 21 a 24.

Las entradas se adquieren de manera anticipada a través del sitio oficial de Bariloche a la Carta e incluyen un ecovaso. Los menores de 6 años, jubilados y personas con discapacidad cuentan con ingreso sin cargo, con la documentación correspondiente.

Además, de 12 a 13 se desarrolla la denominada «Hora Silenciosa», durante la cual se reducen los estímulos sonoros y lumínicos en los sectores cerrados para favorecer una experiencia más accesible.

La feria continuará hasta el lunes 12 de octubre, con nuevas clases de cocina, invitados especiales y espectáculos musicales.

El cronograma completo y la información para acceder al predio se pueden consultar en la página oficial de Bariloche a la Carta.

Maru Botana y otras experiencias gastronómicas del domingo

La programación de Bariloche a la Carta también se extenderá a distintos restaurantes de la ciudad con encuentros especiales entre cocineros invitados y anfitriones locales.

A las 11.30, Maru Botana y Mariano Cacchiotti protagonizarán «Brunch con Maru en el Llao», en el Llao Llao Resort Golf & Spa, ubicado en avenida Bustillo, kilómetro 25.

A las 19.30, Pablo Adue Oyarzún, del restaurante Rayen de Chile, y Juan Izaguirre presentarán «Cocina ancestral patagónica» en Terraza, Restaurant de Altura, ubicado en Beschtedt 165.

Finalmente, a las 21, Agustín Kurán, Flor Rodríguez y Pablo Quiven participarán de «Confluencias», una experiencia gastronómica en Madurado, sobre avenida Bustillo, kilómetro 20.

Estas propuestas forman parte de los encuentros especiales de BALC y cuentan con sistemas de reserva independientes de la entrada a la feria.