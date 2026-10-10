«Cada año es mejor». Residentes y turistas recorren la Feria de Bariloche a la Carta

Desde temprano, los pasillos de la feria de Bariloche a la Carta están concurridos. Frutos secos, mermeladas, quesos, variedades de miel, y otros cientos de productos regionales se dejan ver en las mesas de los stands. Del otro lado, los aromas oscilan entre la variada oferta de platos, chocolates y cafés, con su pastelería y propuestas innovadoras.

La Feria tiene 5000 metros cuadrados y aloja a más de 100 propuestas gastronómicas, al exterior y al interior de la carpa, además de los 200 productores que exhiben y degustan sus elaborados artesanales. Además, en el puesto de Balc, distintos chefs invitados cocinan platos especiales, para quienes se animan a probar nuevos sabores.

«Nos encanta, venimos todos los años», afirmó Noemí, jubilada y residente de Bariloche, que es habitué del evento. Junto con su marido, recorre la feria de productores. «Descubrimos productos que no se consiguen en otros lados», opinó la mujer, y contó que compraron «un dulce de leche diferente, que me gustó mucho, y un aceite de oliva, que viene de Las Grutas y es muy bueno». También destacó el puesto de Chile, donde se promociona la región de los Ríos.

Turistas y residentes recorren la Feria de Bariloche a la Carta. Foto: Marcelo Martínez.

Con una fuerte presencia de productos regionales, la feria de productores ofrece de todo: hongos, truchas, embutidos, frutos secos del valle inferior de Río Negro, y una participación especial para los productos de Córdoba, la provincia invitada de esta edición.

«Veo nuevos productores que es el primer año que participan, me parece importantísimo que lo hagan», señaló Laura Pérez Lavayén, residente de Bariloche, martillera y candidata a las elecciones para la reforma de la carta orgánica de la ciudad. Junto con una amiga, recorrió los pasillos de la Feria Balc y destacó: «cada año es mejor», en relación al crecimiento del evento. «Me gusta todo, vengo hace siete años y tengo todos los vasos. Me recuerda a la fiesta de las colectividades donde iba cuando era chica», relató Pérez Lavayén.

Con precios que varían entre 15 y 35 mil pesos, la oferta en el salón de restaurantes propone una diversidad de sabores que van desde comida italiana, el tradicional locro argentino, comida japonesa, y las clásicas hamburguesas, también en su versión vegetariana. En El Filo, uno de los puestos en el sector al aire libre, señalaron que las ventas empezaron bien: el viernes al mediodía, a sólo dos horas de la apertura del evento, ya habían entregado más de 30 pedidos.

Turistas y residentes recorren la Feria de Bariloche a la Carta. Foto: Marcelo Martínez.

Florencia tiene 29 años y es la primera vez que está en Bariloche a la Carta. «Estábamos buscando los hoteles y estaba todo lleno, ahí nos dimos cuenta», cuenta Florencia, que es neuquina pero vive en Italia junto a su novio, oriundo de Suecia. Sorprendidos por el evento, dijeron que la propuesta les pareció «súper variada, desde comida japonesa hasta patagónica».

También de paseo por la ciudad, Eliana, su marido y su hijo vinieron desde Viedma para participar del evento. «Nos gusta que esté mejor organizado, y también las propuestas gastronómicas. Este año se lo ve más lindo», señalaron, y destacaron en especial «las frutas virales, una especie de torta con forma de fruta».

Eliana y su familia vinieron desde Viedma para participar del Bariloche a la Carta

Residentes y turistas disfrutan de Bariloche a la Carta. Foto: Chino Leiva.

Sofía y su novio también están de visita en la ciudad. «Nos encanta el lugar, es la primera vez que venimos», contó la pareja, que llegó desde Trelew, al ingresar al patio de foodtrucks, donde familias y grupos de amigos aprovechaban un breve momento de sol que interrumpió la tarde nublada del viernes.

Precios

Con una amplia variedad, en la Feria de Bariloche a la Carta se pueden encontrar platos elaborados y comidas al paso, como los clásicos panchos estilo aleman, hambruguesas y sándwiches.

Desde los 25 mil pesos la porción, los platos de lasagna y locro fueron unos de los más pedidos en el puesto Trattoria L’Italiano, dentro del sector gastronómico. En opciones al paso, la focaccia de pastrami por 18 mil pesos o la promoción de una pinta de cerveza más un pancho estilo alemán por 23 mil, fueron otras de las tentadoras ofertas de la Feria.

Precios $25.000 una porción de lasagna o locro

Las opciones mexicanas también se hacen presentes en la Feria Balc, con una promoción de dos tacos más una bebida por 22 mil pesos. Por un precio similar, la gastronomía japonesa, demandada por los visitantes, ofrece combos de entre 33 mil y 20 mil pesos, bajo el lema de «Japón al paso».