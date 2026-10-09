BALC: lanzan app Punto Río Negro para la gastronomía provincial

Este mediodía, en el marco de BALC, el gobierno de Río Negro lanzó la app Punto Río Negro, una herramienta que traslada al ámbito digital el concepto que se viene desarrollando en ferias y eventos: vincular producción, gastronomía, comercio y servicios con identidad rionegrina.

La aplicación fue desarrollada conjuntamente por la Agencia de Desarrollo Económico y Valentín Andrés Franco, de Ingeniero Jacobacci, ganador de Emprendedor Rionegrino 2025 y recientemente recibido de ingeniero en Sistemas.

Ya se encuentra disponible en Google Play y App Store y llegó a esta presentación con alrededor de 100 proyectos cargados entre gastronomía, productos con valor agregado y bodegas.



La herramienta permite que el vínculo no termine cuando cierra BALC. Quien descubre un producto, una bodega o un establecimiento durante el evento podrá después encontrarlo, ubicarlo y acceder a su información desde el teléfono.

Punto Río Negro pasa así de ser una experiencia concentrada en determinados eventos a convertirse en una plataforma permanente para organizar la oferta provincial, sumar proyectos y conectar producción, gastronomía, comercio y turismo durante todo el año”.

En la apertura de la Feria, en BALC, el lanzamiento fue anunciado por Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, quien destacó esta iniciativa clave para todo el ecosistema gastronómico, productivo y bodeguero provincial.

Ya se puede acceder a la app Punto Río Negro.

Un impacto que perdura



La programación de la semana se completa con la Feria BALC en el Centro Cívico (del 9 al 12 de octubre), que reúne a más de 150 expositores frente al lago Nahuel Huapi, catas gratuitas, clases magistrales y las tradicionales cenas Pop Up con chefs invitados de Córdoba Chile y Brasil.

Esta dinámica responde a una visión de posicionamiento de marca orientada a generar resultados a lo largo de todo el año que supera la mirada de una acción transaccional de corto plazo. Al tomar contacto con el destino a través de su oferta culinaria en octubre, muchos visitantes planifican su retorno a Bariloche durante el verano, el invierno o las siguientes temporadas, ya que encuentran en el destino distintas razones para que excenden las temporadas altas tradicionales.

Más allá de la movilización económica inmediata, la iniciativa eleva de forma permanente el estándar competitivo de la plaza. «Cuando termina el evento, ese salto de calidad permanece en la gastronomía de la ciudad», concluyen desde la organización de BALC.

Justamente en este evento con este contexto y efecto en la producción es que lanzaron hoy APP Punto Río Negro.

Quién es Valentín Franco

El mes pasado, Franco representó a Río Negro en la 17.ª edición del Reconocimiento Empresario Joven Argentino y obtuvo el Reconocimiento al Espíritu Emprendedor 2026. El certamen nacional, organizado por Came Joven —de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa—, tuvo sede en Mendoza en el marco de Sinergia Federal y reunió a los principales exponentes del ecosistema emprendedor del país.

Valentín Franco llegó a la competencia nacional con Sinapxis, una plataforma disponible para dispositivos Android e iOS que busca entrenar la mente y mitigar el deterioro de la capacidad de atención provocado por el uso intensivo de pantallas. La idea nació mientras cursaba el cuarto año de Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional de La Plata junto a su compañero Bautista Daskus, durante el cursado de la materia Economía y Emprendedorismo.

Previamente, en 2025, Franco fue elegido Joven Emprendedor Rionegrino en la Expo Emprender Jacobacci 2025, instancia en la que desde la Agencia de Desarrollo Rionegrino acompañó su proyecto y su recorrido emprendedor.