Emprendedores de Río Negro: más de 1.000 proyectos participaron y ya hay 30 semifinalistas

Emprendedores distinguidos durante la edición 2025. La convocatoria 2026 ya tiene definidos a sus 30 semifinalistas. Gentileza.

Más de 1.000 emprendimientos de toda la provincia comenzaron este año el recorrido del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro, una iniciativa que desde hace once ediciones busca impulsar proyectos productivos mediante capacitación, mentorías y acompañamiento. Tras la evaluación de los participantes, quedaron definidos los 30 semifinalistas que continuarán en competencia.

30 emprendimientos distribuidos en dos regiones

La propuesta es organizada por Banco Patagonia junto con Fundación Nobleza Obliga y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro, municipios, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil.

Durante la primera etapa, los emprendedores accedieron a un plan de formación integrado por 23 cursos virtuales, con contenidos sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios, innovación, comunicación, negociación y networking colaborativo, entre otros temas orientados a fortalecer la gestión de sus proyectos.

Los 30 emprendimientos seleccionados quedaron distribuidos en dos regiones: 15 corresponden al Nodo Alto Valle-Viedma y otros 15 al Nodo Cordillera-Línea Sur. En las próximas semanas deberán presentar sus proyectos ante un jurado integrado por representantes de las entidades organizadoras, organismos provinciales y municipales e instituciones del tercer sector. De esa instancia surgirán ocho finalistas, cuatro por cada nodo, que competirán en la final prevista para octubre.

Además de acceder a las semifinales, todos los proyectos seleccionados pasarán a formar parte del catálogo virtual del programa, una plataforma que busca dar visibilidad a cada emprendimiento, su propuesta de valor y el impacto económico, social y ambiental que genera en su comunidad.

Emprendedor distinguido durante la edición 2025. La convocatoria 2026 ya tiene definidos a sus 30 semifinalistas. Gentileza.

General Roca y Bariloche serán sede de las semifinales

La primera semifinal se desarrollará el 26 de agosto en el Espacio INCAA de General Roca, donde competirán los emprendimientos del Nodo Alto Valle-Viedma. En tanto, la segunda tendrá lugar el 2 de septiembre en Puerto San Carlos, en Bariloche, con los proyectos del Nodo Cordillera-Línea Sur.

La distribución territorial de los semifinalistas también refleja el dinamismo emprendedor de distintas regiones de la provincia. En el Alto Valle, General Roca es la ciudad con mayor cantidad de proyectos clasificados, seguida por Cipolletti. En la región andina, Bariloche concentra la mayor parte de los emprendimientos seleccionados, aunque también habrá representación de El Bolsón.

Tecnología, alimentos, diseño y turismo, entre los rubros con mayor presencia

La diversidad es una de las principales características de esta edición. Entre los semifinalistas aparecen emprendimientos vinculados con la inteligencia artificial aplicada a la salud, plataformas digitales para logística y turismo, servicios con drones para el sector agropecuario, producción de alimentos saludables, bebidas destiladas, cerveza artesanal, diseño textil, aromaterapia, muebles, orfebrería, idiomas, hotelería y productos elaborados a partir del cultivo de hongos.

Participantes de la edición 2025 del programa impulsado por Banco Patagonia y la Fundación Nobleza Obliga. Este año las semifinales se disputarán en General Roca y Bariloche. Gentileza.

La variedad de propuestas muestra cómo el emprendedurismo rionegrino combina innovación tecnológica con actividades tradicionales y producciones de identidad regional, en sectores que van desde la economía del conocimiento hasta la gastronomía y las industrias creativas.

Premios de hasta $2,5 millones

Los tres mejores proyectos recibirán capital semilla para fortalecer sus negocios. El primer puesto obtendrá $2,5 millones, el segundo $1,9 millones y el tercero $1,1 millones. Además, el programa entregará una mención especial en perspectiva de género, dotada con $600.000, destinada a reconocer al emprendimiento que incorpore este enfoque en su propuesta.

Con esta nueva edición, Banco Patagonia reafirma su estrategia de apoyo al desarrollo de las economías locales mediante el fortalecimiento del ecosistema emprendedor. Por su parte, la Fundación Nobleza Obliga profundiza su trabajo en la formación de emprendedores con un foco creciente en la alfabetización digital y el uso de la inteligencia artificial como herramienta para el desarrollo productivo.

Este año las semifinales se disputarán en General Roca y Bariloche. Gentileza.

Quiénes son los 30 semifinalistas

Nodo Alto Valle – Viedma

AEREAL Patagonia (General Roca), servicios con drones agrícolas.

(General Roca), servicios con drones agrícolas. Alto Valle Co. (Allen), bebidas destiladas.

(Allen), bebidas destiladas. BASLY (Viedma), gin artesanal.

(Viedma), gin artesanal. Cervana (Guardia Mitre), cestería nórdica.

(Guardia Mitre), cestería nórdica. Cerveza Artesanal Rosa Blanca (Choele Choel), cerveza artesanal y eventos culturales.

(Choele Choel), cerveza artesanal y eventos culturales. CIPOD (Cipolletti), atención integral para personas con diabetes.

(Cipolletti), atención integral para personas con diabetes. Gaia Medallones (Villa Regina), medallones saludables.

(Villa Regina), medallones saludables. Insumos Agropecuarios Mercedes González (Viedma), suplementos para bovinos y ovinos.

(Viedma), suplementos para bovinos y ovinos. MedRoute (Cipolletti), asistencia con inteligencia artificial para centros médicos.

(Cipolletti), asistencia con inteligencia artificial para centros médicos. Natural Deco Roca (General Roca), cestería artesanal.

(General Roca), cestería artesanal. Proyecto Chacra (General Roca), diseño textil.

(General Roca), diseño textil. Rosalinda (General Roca), charcutería y conservas.

(General Roca), charcutería y conservas. Sauce Patagonia (Cipolletti), productos para equitación.

(Cipolletti), productos para equitación. Tracción Argentina (Río Colorado), plataforma logística.

(Río Colorado), plataforma logística. Versionate Perfumería Natural y Aromaterapia (Catriel), perfumes naturales.

Nodo Cordillera – Línea Sur