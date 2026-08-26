Cuatro proyectos dieron el gran paso y ya están en la final de Emprendedores de Río Negro 2026

Este miércoles en Roca fue la semifinal del nodo Alto Valle-Viedma del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro 2026. Foto Juan Thomes.

Cuatro emprendimientos consiguieron este miércoles en General Roca su pase a la final del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro 2026, organizado por Banco Patagonia junto con Fundación Nobleza Obliga. Productos para el mundo ecuestre, drones aplicados al agro, bebidas destiladas con identidad regional y un suplemento líquido para la ganadería fueron las propuestas elegidas por el jurado.

Sauce Patagonia, de Cipolletti; AEREAL Patagonia, de General Roca; Alto Valle Co., de Allen; y Somos Agropecuarios, de Viedma, fueron seleccionados entre los 15 proyectos que participaron de la semifinal del Nodo Alto Valle–Viedma.

El programa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro, municipios, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil. Esta es su undécima edición y combina capacitación, acompañamiento y un concurso que premia con capital semilla a los proyectos que llegan a las primeras posiciones.

El jurado junto a tres de los cuatro finalista del concurso

El anuncio cerró una jornada en la que cada emprendedor tuvo que presentar y defender su propuesta ante un jurado. Los cuatro seleccionados ahora esperan a sus competidores: el 2 de septiembre, en Bariloche, otros 15 proyectos disputarán los cuatro lugares correspondientes al Nodo Cordillera–Línea Sur. Así quedarán definidos los ocho emprendimientos que competirán en octubre en la final provincial.

Cuatro proyectos, cuatro formas de emprender

Sauce Patagonia, encabezado por Marcela Yema, comercializa productos vinculados con la equitación y las actividades ecuestres. Para ella, haber llegado hasta aquí ya era un logro. El pase a la final no estaba en sus cálculos. “Había tantos emprendimientos y todos de primer nivel que haber salido semifinalista ya ponía la vara muy alta. Esperaba conseguir contactos, relacionarme, pero llegar a la final fue una sorpresa muy agradable”, contó después del anuncio.

Yema destacó especialmente el camino previo a la competencia. “Primero es un programa de capacitación y después viene el concurso. Tener que venir a presentarte te hace replantear el emprendimiento. Todo el proceso es una experiencia muy valiosa”, señaló.

Sauce Patagonia es un emprendimiento de triple impacto radicado en Cipolletti, Río Negro, enfocado en revalorizar los saberes tradicionales mediante la producción de matras artesanales para equitación. Este proyecto textil colabora estrechamente con mujeres rurales de la meseta patagónica para confeccionar cada pieza a mano con lana de oveja 100% hilada y tejida en telar tradicional.

Desde General Roca, AEREAL Patagonia llegó con una propuesta tecnológica: servicios con drones aplicados al sector agrícola. El proyecto también contempla capacitación y posibilidades de generación de empleo, uno de los aspectos destacados durante su evaluación.

La empresa de tecnología agrícola (AgTech) fue fundada en 2022 en Roca, lidera la modernización del Alto Valle mediante soluciones de pulverización, fertilización y siembra con drones agrícolas DJI Agras. La firma optimiza la producción de cultivos intensivos y extensivos a través de servicios de aplicación aérea de precisión, venta de equipamiento oficial, soporte técnico de posventa y capacitaciones homologadas para nuevos pilotos de la región.

Alto Valle Co. trabaja en la elaboración de bebidas destiladas y propone agregar valor en origen a producciones de la región. El proyecto combina una historia que atraviesa generaciones con la búsqueda de nuevos productos y mercados.

Es un innovador emprendimiento de destilados premium ubicado en Allen creado por Gian Di Battista para transformar las frutas típicas de las chacras patagónicas en bebidas de categoría internacional. Inspirado por la tradición de su familia frutícola, el proyecto se destaca por su Brandy de Pera Williams y Red Bartlett, que aprovecha la alta concentración de ésteres aromáticos locales, y por sus exclusivos gins artesanales de botellas numeradas.

Tres de los finalistas del nodo Alto Valle-Viedma del Emprendedores y Emprendedoras de Río Negro: Mercedes González, de Somos Agropecuarios; Marcela Yema, de Sauce Patagonia y Gian Di Battista, de Alto Valle Co. Foto Juan Thomes.

El cuarto lugar fue para Somos Agropecuarios, el emprendimiento de Mercedes González, de Viedma. Su propuesta es la comercialización de Nutrilick, un suplemento líquido para bovinos y ovinos que complementa la alimentación cuando disminuye la calidad del forraje.

González comenzó en 2023 y hoy cuenta con un centro de distribución en la zona de IDEVI, con capacidad para almacenar 60 toneladas, y otro en Trevelin, Chubut. Su actividad ya alcanza a productores de Río Negro, el sur bonaerense, Chubut y Santa Cruz.

Una de las características que destacó es que el producto no se congela, una ventaja para campos sometidos a temperaturas bajo cero. El suplemento se coloca en dispositivos para autoconsumo y puede permanecer disponible para los animales sin necesidad de una reposición diaria.

“Quiero seguir creciendo, seguir haciendo kilómetros, que es lo que le hago a la camioneta. Cada vez que me subo no lo padezco: me encanta andar, recorrer y conocer gente”, contó González. Su emprendimiento nació además en un momento personal difícil. “Había atravesado un duelo muy importante y lo puse en marcha. Me puse a trabajar y me fue muy bien. Después abrí otro centro de distribución en Trevelin”, recordó.

De lo artesanal a la inteligencia artificial

La variedad de los proyectos fue uno de los aspectos que destacó el jurado. Jorge Davicino, gerente regional de Banco Patagonia, sostuvo que llegar a los cuatro nombres finales no fue sencillo.

“Nos pasa todos los años. Buscamos dar la mayor transparencia y que todos sientan que tienen las mismas posibilidades. Hay bastante consenso, pero a veces pequeños matices son los que marcan la diferencia”, explicó.

Jorge Davicino, gerente regional de Banco Patagonia. Foto Juan Thomes.

Para Davicino, las once ediciones permiten observar también cómo se transformó el universo emprendedor de Río Negro. “De diez años a hoy apareció la tecnología, apareció la inteligencia artificial, que hoy está entre todos nosotros. Pero seguimos teniendo proyectos artesanales, autóctonos, que mantienen las raíces de la provincia”, señaló.

El crecimiento se refleja también en los números. “Este año se dio un récord de inscriptos, con más de 1.000, casi el doble del año pasado”, aseguró. La cifra representa un salto significativo frente a la edición 2025, cuando el programa había reunido a más de 400 participantes.

Heather Feehan, jefa de Clima Organizacional y Responsabilidad Social Empresaria de Banco Patagonia, puso el foco precisamente en esa respuesta y en la necesidad de actualizar las herramientas ofrecidas.

Heather Feehan, jefa de Clima Organizacional y Responsabilidad Social Empresaria de Banco Patagonia. Foto Juan Thomes.

“Batimos récord de inscriptos y eso nos desafía a seguir actualizando nuestra propuesta formativa. Este año sumamos nuevos contenidos de inteligencia artificial, que era también una demanda de los emprendedores”, explicó. Según Feehan, además del número de anotados, creció la participación en los cursos, una señal del interés por incorporar conocimientos y herramientas para desarrollar los negocios.

Para Davicino, el premio económico es solo una parte del recorrido. “Valoran muchísimo poder interactuar, hacer los cursos y capacitarse”, afirmó. Y destacó otro fenómeno que fue apareciendo con los años: “Cada vez vemos más interacción entre ellos: se ayudan, se transforman en proveedores, clientes, socios”.

Proyectos que puedan crecer y generar empleo

Sergio Iglesias, director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, destacó la diversidad y calidad de las iniciativas y planteó que el desafío es acompañarlas para que puedan dar un salto de escala.

Sergio Iglesias, director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro. Foto Juan Thomes.

“Tenemos muchas ideas innovadoras que tenemos la obligación de fomentar, acompañar y facilitarles el camino, a traves de políticas de Estado, para que se transformen en proyectos escalables y logren tener un impacto económico sobre nuestra matriz productiva”, sostuvo. El objetivo, agregó, es que ese crecimiento se traduzca en mayor competitividad, comercialización y generación de empleo.

Florencia Undaver, de la Oficina de Empleo y Producción UCEP de Roca e integrante del jurado, coincidió en la diversidad que encontró a la hora de evaluar. “Son proyectos muy variados y en un estado bastante avanzado. Hay iniciativas vinculadas a lo artesanal, otras a lo tecnológico y otras al valor agregado en origen”, describió.

Florencia Undaver, de la Oficina de Empleo y Producción UCEP de Roca e integrante del jurado. Foto Juan Thomes.

En el caso de AEREAL Patagonia, destacó especialmente que la tecnología se articula con otra dimensión: “No solamente implica tecnología, sino un potencial generador de empleo”, afirmó sobre el proyecto roquense. La UCEP acompañó el proceso desde la difusión y el asesoramiento a emprendedores de la ciudad y este miércoles participó de la evaluación de los 15 semifinalistas.

Cómo sigue el concurso y cuánto recibirán los ganadores

El próximo paso será el 2 de septiembre en Bariloche, cuando se realice la semifinal del Nodo Cordillera–Línea Sur. Allí se conocerán los otros cuatro emprendimientos que completarán el grupo de ocho finalistas.

La definición provincial está prevista para octubre. Los tres proyectos mejor evaluados recibirán capital semilla para fortalecer sus negocios: $2,5 millones para el primer puesto, $1,9 millones para el segundo y $1,1 millones para el tercero. También habrá una mención especial de $600.000 con perspectiva de género.