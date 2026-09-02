La innovación de la cordillera se destacó en el programa Emprendedores y Emprendedoras de Río Negro

En la sede del expuerto San Carlos, se desarrolló la semifinal del nodo Cordillera-Línea Sur del programa Emprendedores y Emprendedoras de Río Negro. Foto: Chino Leiva

Una app de turismo con programa de beneficios para viajeros que visiten Bariloche; el desarrollo de salas de producción y envasado modular transportable; la elaboración de salsas picantes con frutos de la Comarca Andina; y un club de idiomas que potencia la enseñanza con temáticas de interés; fueron los cuatro proyectos de emprendedores de la cordillera que dieron el salto en busca del premio final para potenciar sus ideas.

La diversidad de propuestas emprendedoras que surgieron de la cordillera quedó plasmada en la selección de los cuatro finalistas de la región que pasaron a la instancia final del programa Emprendedores y Emprendedoras de Río Negro, organizado por Banco Patagonia junto con la Fundación Nobleza Obliga, que este año tuvo un récord de inscriptos después de la pandemia, con más de 1.000 proyectos que se animaron capacitarse y potenciar sus habilidades.

Los cuatro proyectos seleccionados se destacaron por la innovación y competirán en octubre en la instancia decisiva con los emprendedores del nodo Alto Valle y Viedma que fueron elegidos la semana pasada.

“El emprendedurismo e suno de los motores de la provincia de Río Negro, aportan a la economía, aportan mano de obra y tienen un espíritu emprendedor que el banco valora”, destacó Mariano Manduca, gerente de Negocios con el Sector Público y Universitario del banco Patagonia.

Sebastián Mesples de la Fundación Nobleza Obliga destacó la cantidad récord de inscriptos y afirmó: “Río Negro siempre nos sorprende y al otro año hay cosas nuevas, hay innovación”.

La semifinal fue acompañada por la municipalidad de Bariloche, que tuvo al secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Zidar; la asesora letrada Yanina Sánchez; y la secretaria de Producción, Innovación y Empleo, Silvia Ferrari; entre los presentes; y el Parque Productivo y Tecnológico con su presidenta Julia Fernández, que fue una de las jurados.

Mariano Manduca, gerente de Negocios con el Sector Público y Universidades de banco Patagonia, encabezó la instancia semifinal de la cordillera. Foto: Chino Leiva

Los proyectos elegidos de Bariloche y El Bolsón

Mary Pepper, el emprendimiento de salsas picantes artesanales de El Bolsón surgió de la premisa de “hacer algo diferente con la fruta fina de la Comarca Andina, algo que no exista”, relató María, que junto a Juan encabeza el proyecto que ya tiene tres variedades de salsas y una red de proveedores regionales que se extiende por todo Río Negro con los ajíes de la chacra Amarantus, el aceite de oliva de Las Grutas y la fruta fina de los productores de la región.

Salsas picantes a base de frutas finas, la propuesta que llegó a la final desde El Bolsón. Foto: Chino Leiva

Juan y María encontraron un nicho poco explorado en la región: “el picante parece que está de moda y la gente pide cada vez más picante”, contaron entre risas y señalaron el cambio de sus clientes que antes optabas por la salsa de ají con rosa mosqueta, más suave al paladar, y hoy exigen mayor picor.

Si obtienen el premio de capital semilla para su propuesta, Mary Pepper tendrá un cambio de imagen y etiqueta, pero también invertirá en elementos para aumentar y diversificar la producción.

En otra arista de la cadena productiva se involucraron dos ingenieros que desarrollaron EnvasAR, un desarrollo de salas de producción y envasado modular transportable, que surgió de su propia experiencia cuando necesitaron fabricar su propio espacio para envasar la producción de peros y manzanos y la miel que producían en la chacra Wesley de Bariloche.

EnvasAR propone salas de producción modulares y transportables, adaptables a distintas actividades. Foto: Chino Leiva

Los creadores vieron en su sala modular, fabricada con un contenedor y con todas las normas para el tratamiento de alimentos en el interior y que hoy es su único prototipo de 14 metros cuadrados, “una solución transversal a otras actividades, que puede servir para el envasado o el procesamiento”.

Orientada hacia el turismo y también los comercios o emprendimientos locales, Belén Marte y Ronnie Moncayo las creadoras de Flowtur diseñaron una aplicación de turismo inteligente con un programa de beneficios para viajeros, pero que también busca poner en el radar de los visitantes lugares que no están en el circuito habitual.

Flowtur es la app que conecta al viajero y a los comercios locales de Bariloche. Foto: Chino Leiva

La app, que ya está disponible en los móviles sistema IOS y Android, tiene los primeros comercios adheridos y el sistema es sencillo: cada visitante que llega al lugar suma puntos y tiene beneficios con descuentos en los comercios que forman parte de la red. “El comercio recibe clientes y el sistema incentiva al turista o al residente a volver por los beneficios”, destacó la emprendedora.

En el caso Klübi la mirada se focalizó en la enseñanza del idioma inglés apuntando a fortalecer la conversación y se creó un club temático en el que los alumnos se suman a clases con una membresía según sus temas de interés. “Es una forma distinta de aprender un idioma”, destacó Fernanda Frola la creadora que ya tiene 40 alumnos, una red de seis profesores y ofrece cursos online y presencial. El objetivo es ampliar el abanico de idiomas y hasta llegar a tener franquicias.

Klübi, el club de idiomas en el que los alumnos fortalecen su aprendizaje y conversación, pasó a la final. Foto: Chino Leiva

Además de los finalistas, el jurado escuchó este miércoles a otros ocho emprendimientos de los más variados rubros como la hostería Buena Vida Social Club de El Bolsón; los Dulces Mailen, que integra una cooperativa de mujeres que produce dulces artesanales con frutas patagónicas y comparten una sala de producción comunitaria; la creación artesanal de piezas de orfebrería de verónica, una mujer de la comunidad mapuche Quintupuray que creó su piezas en platería Inarümen Rütxan; o la confección de indumentaria y accesorios en cuero de JL Cueros.

También formaron parte de esta etapa, preseleccionados entre cientos de propuestas, la ropa de cama que confecciona Raquelita Blanqueria con su propio taller de cortado y costura en Bariloche; los accesorios y bolsos artesanales de Roma; la fabricación de muebles de madera de pino de Sureño Bariloche; y el gin de Virando por Avante.

1/ 3 Inarümen Rütxan, el emprendimiento de Verónica, una mujer orfebre que trabaja en platería. Foto: Chino Leiva 2/ 3 JL Cueros de El Bolsón llevó su producción de indumentaria como pierneras y accesorios. Foto: Chino Leiva 3/ 3 Salsas picantes con sabor a frutas finas de El Bolsón, otro de los proyectos. Foto: Chino Leiva

Un programa que pone el foco en potenciar los proyectos

El programa tuvo una primera etapa de formación en la que todos los inscriptos accedieron a un plan de capacitación compuesto por 23 cursos online diseñados para fortalecer sus proyectos y potenciar sus habilidades de gestión. Se trabajó sobre IA para emprendedores y sus aplicaciones prácticas, Networking colaborativo, Innovación, Comunicación, Negociación, entre otros.

Tras la evaluación de todos los inscriptos, fueron seleccionados los 30 emprendimientos más destacados, que avanzaron a las semifinales divididas en dos nodos: Alto Valle-Viedma; y Cordillera – Línea Sur.

Ahora ya están los ocho finalistas de toda la provincia y en octubre será la gran final. Los tres emprendimientos ganadores recibirán capital semilla destinado al fortalecimiento de sus negocios: $2.500.000 para el primer puesto, $1.900.000 para el segundo y $1.100.000 para el tercero. También se otorgará una mención especial en perspectiva de género, que reconocerá a aquel emprendimiento que se destaque por incorporar este enfoque en su propuesta, con un capital semilla de $600.000.