Becas Neuquén 2025: Cómo inscribirte al programa Gregorio Álvarez y recibir hasta $800.000

Desde este lunes, los estudiantes que cursan en los Centros de Formación Profesional (CFP) de Neuquén podrán postularse a las becas del programa provincial Gregorio Álvarez. El beneficio estará disponible durante todo el año para quienes cumplan con los requisitos.

La coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación informó que las becas alcanzan a 98 trayectos formativos, que incluyen cursos vinculados con construcción, estética, gastronomía, hotelería, auxiliares de diferentes servicios, mecánica, turismo y carpintería.

Amalín Temi, responsable del área, detalló que «estas becas consisten en dos pagos de 400.000 pesos; uno al momento de la inscripción acreditando que son estudiantes activos y el segundo cuando se cargue la constancia de finalización del curso en la plataforma».

Podrán postularse estudiantes argentinos o nacionalizados, con entre 18 y 35 años, que acrediten al menos cinco años de residencia en la provincia y pertenezcan a hogares cuyos ingresos mensuales no superen 4,5 veces el salario mínimo, vital y móvil. En hogares con más de tres miembros en edad escolar, los ingresos podrán llegar hasta 6,5 veces el salario mínimo.

Inscripciones abiertas en Neuquén: qué documentos cargar y quiénes quedan excluidos

Los aspirantes deberán cargar en el formulario en línea documentación como DNI, constancia de alumno regular, título secundario completo y comprobantes de ingresos del grupo familiar. Quienes no posean recibos de sueldo deberán presentar la negativa de ANSES y una declaración jurada ante juez de Paz.

Las inscripciones se realizan a través de la página oficial www.becas.neuquen.gov.ar

Quedan excluidos de la beca quienes ya sean beneficiarios de otros subsidios educativos, incluidos los programas nacionales Progresar y Fomentar Trabajo, o quienes cursen en un CFP pero cuenten con un trabajo formal con ingresos regulares.