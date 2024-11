Bloquean ministerios de Neuquén: «No queremos otro verano sin agua», dijo un vecino

Vecinos del barrio Auca Mahuida cortan el ingreso al Centro Administrativo Ministerial (CAM) de Neuquén sobre calle Colón. Reclaman todos los servicios: aseguran que no tienen luz, agua, cloacas y gas.

«No queremos un verano más sin agua», remarcó el referente Matías Cabrera. Indicó que permanecerán hasta que asista el intendente Mariano Gaido y funcionarios provinciales.

El bloqueo comenzó a las 5, por lo que ninguno de los empleados de los ministerios pudo acceder a las oficinas y prometieron no dejar pasar a nadie. No tienen horario de salida y aseguraron que endurecerán el reclamo si no hay respuesta: «Vamos a cortar los accesos una semana».

Bloquean ministerios de Neuquén: 20 años de reclamo

Cabrera relató que les prometieron finalizar la obra de agua en julio, pero aún no se concreto y siguen sin el servicio.

Además, tampoco tienen cloacas y gas. Están «enganchados a la luz», aunque señaló que los vecinos quieren pagar, falta que Calf les ponga el medidor.

Cabrera sostuvo que el barrio Auca Mahuida ya tiene 20 años y, sin embargo, es uno de los más postergados de Neuquén capital. Por eso exigen la presencia del intendente Gaido, ya que él se había compromotido a finalizar la obra de agua.

Contó que desde el Municipio se excusan en que EPAS no aprobó todavía la finalización de la obra.

«Lo peor es que a una cuadra tenemos todos los servicios», comentó y agregó: «Estamos agradecidos con el IPVU que nos dio las carpetas y vino, pero después no vino nadie».

Aseguró que el resto de los organismos «estiran» una solución. «Si no es Epen, es Calf y nosotros seguimos sin los servicios», indicó e insistió en que no se irán hasta que tengan «algo firmado».