Búsqueda de Loan Danilo Peña: Laudina, su tía, confesó que el nene fue atropellado

El caso por la desaparición de Loan Danilo Peña, tendría un giro inesperado luego de la declaración de Laudelina, tía del niño y pareja de uno de los detenidos. Frente al fiscal provincial, la mujer habría informado que al nene lo atropellaron María Victoria Caillava y Carlos Pérez. El gobernador Gustavo Valdés habló este sábado sobre la narración que brindó la familiar de Loan.

Según indicó la tía, en un momento del recorrido “siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño”.

A su vez, manifestó que le dijeron que lo iban a llevar al hospital, pero que no sabe “realmente qué pasó con el cuerpo”.

La mujer también remarcó que tras el accidente y previo a supuestamente ir al hospital, ellos le pidieron que “no diga nada”.

Según lo informado por medios nacionales, fuentes del caso señalaron que en la declaración Laudelina habría explicado que le entregaron la zapatilla de Loan y el comisario Walter Maciel sería quien la plantó en la zona rural.

De esta manera, Laudelina deberá reafirmar su declaración ante la Justicia Federal.

La versión de un posible accidente se dio a conocer en las últimas horas cuando la Justicia confirmó que se iban a realizar nuevas pericias en los autos secuestrados de Caillava y Pérez.

Los detalles de la declaración de Laudina

Durante su declaración, Laudelina Peña confesó que la pareja -que se encuentra detenida- arrolló al nene en la casa de Catalina y denunció que la amenazaron de muerte.

“Escuché el ruido del choque y la frenada de la camioneta. Vi cuando Pérez subía a Loan a la caja de la camioneta”, dijo la mujer.

“Caillava me dijo que me callara porque me iba a matar y me pidió que siga buscando a Loan. Me encontré con Caillava en una escuela, me dio la zapatilla y la misma tarde de la desaparición la puse”, señaló.

La tía de Loan, dijo que la exfuncionaria María Victoria Caillava la amenazó de muerte. Después, Laudelina agregó que escuchó el ruido de un choque y una frenada muy fuerte de una camioneta.

Ella caminaba hacia el naranjal por un camino distinto y desde esa calle de tierra vio el momento en que Pérez levanta el cuerpo de Loan en estado de inconsciencia y lo lleva a la parte de atrás del vehículo.

“Una hora después de ver esa secuencia, Caillava me llamó por teléfono, yo atendí y quedamos en encontrarnos en una escuela”, declaró la tía del menor. En rigor, la llamada pudo ser constatada por la policía, aunque no se accedió a su contenido.

Búsqueda de Loan Danilo Peña: el mensaje del gobernador de Corrientes

Ante el conocimiento del testimonio de la tía, el gobernador Gustavo Valdés, escribió en sus redes:

Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) June 29, 2024

«Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de #Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan«, sostuvo el mandatario provincial.

«Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho», agregó.

Fuente: NA, TN y La Nación