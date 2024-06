Búsqueda de Loan Danilo Peña: “Yo vi cómo ella se fue con Loan al naranjal”, declaró el padre

A medida que avanza la búsqueda de Loan Danilo Peña, se conocen más detalles de la investigación. En su declaración de José Peña, el padre de Loan, señaló que vio cómo su hijo iba con su tía hacia el naranjal.

“Yo vi cómo ella se fue con Loan al naranjal”, señaló en la indagatoria de este jueves en la noche. También figura lo siguiente: “Vine con mi hijo a caballo, vinimos a almorzar. Nunca me fui a dormir la siesta como dijeron en un primer momento, yo estaba en perfecto estado, no había tomado alcohol. A Loan se lo llevó una tía, los seguí con la mirada. Al rato, ella vuelve y me pregunta, ‘¿viste a Loan?’”.

En esta interacción, Laudelina negó haberse ido con Loan, pero el padre insistió en que los vio y le dijo al fiscal que la mujer avanzó con el nene “más o menos 280 metros, hasta la tranquera, y después volvió”.

Este viernes, José, el papá de Loan, y su abogado, Roberto Méndez, estuvieron en la casa de Catalina para reconstruir nuevamente parte del último recorrido de Loan junto con la Justicia federal.

El doctor Méndez aseguró, que hoy se hizo otra inspección ocular. Además, remarcó: “Hay que ver si los detenidos son las personas indicadas”. En cuanto a la llegada de Fernando Burlando, confirmó que colaborará con el letrado y ratificó que no se descarta ninguna posibilidad. “Yo me presto a colaborar y mostrarle parte del expediente y contarle sobre lo que yo tengo conocimiento”, destacó.

Por su parte, el padre de Loan contó que sigue la búsqueda y dijo que estuvo “varias horas” declarando el jueves en la noche. “Me preguntaron todo”, remarcó. “Yo lo que quiero es encontrar a Loan”, manifestó.

